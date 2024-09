Ügyes trükkel átverhetők az önkiszolgáló pénztárak, de nem biztos, hogy érdemes kockáztatni

Egy amerikai nő a TikTok-oldalára töltött fel egy videót, amelyen azt mutatja meg, hogyan lehet egy marék aprót beönteni az önkiszolgáló kasszába ahelyett, hogy egyesével kelljen bedobálni az érméket. A trükk roppant egyszerű, mégis akad olyan, aki óva int attól, hogy bárki alkalmazza.

Te is használod az önkiszolgáló kasszát? Akkor ezt a trükköt ismerned kell

A videó feltehetőleg egy amerikai Walmart szupermarketben készült, a Daily Star azonban azt írja, a módszer a brit üzletekben, például a Tescóban is működik. Sokak szerint ez a trükk szuperül beválhat, azonban egyesek szerint nem véletlenül van a fedő, mely egyszerre csak egy érmét enged bedobni. Ha marékszámra öntjük a pénzt a kasszába, akkor el is dugulhat, azzal pedig csak magunkkal szúrunk ki, mivel sokkal több időbe telik, mintha egyesével dobáljuk be az érméket.

Csökkenthető a sorban állás ideje

A Cooking with Tubz néven futó videós mutatta be korábban azt, mire is való az Aldi kasszái mögött húzódó hosszú polc, és hogyan tudjuk ennek segítségével felgyorsítani a vásárlás folyamatát. A videós úgy tett, mint mindenki más: feltette a termékeket a kasszaszalagra, folyamatosan pakolt a kosarába, majd fizetett. Ám ami ezután jött, az többeket meglepett. A kocsit odatolta a már említett polchoz, és kényelmesen, senkit sem zavarva szatyrokba pakolta a megvásárolt termékeket.

Ha a kasszánál gyorsan bepakolunk a bevásárlókocsiba, majd félreállunk, és a polcnál szortírozzuk a termékeket a szatyrainkba, a többi vásárló is gyorsabban tud haladni, nem tartjuk fel a sort"



Sokakat megdöbbentett ez a felfedezés, a felvétel alatt többen azt írták, sosem használták még ezt a polcot az Aldiban, pedig megőrjíti őket, amikor egyesek a kasszánál kezdenek el csomagolni, és maguk sem szeretik, hogy kapkodni kell. De akadt olyan hozzászóló is, aki elutasította azt, hogy kétszer kell megfognia minden árut: azzal, hogy egyszer visszapakol a kosárba, majd onnan szatyrokba, a saját idejét vesztegeti, ezért továbbra is azonnal a saját táskájába fog csomagolni.