Mágikus takarítás az otthonunkban – A boszorkány elárulja, hogyan csináljuk!

Mindenkinek ismerős, amikor egy kicsit elhanyagoljuk a takarítást, és a por elkezdi ellepni a bútorokat és a tárgyakat, míg végül egyre macerásabb megszabadulni tőle. Ugyanez a helyzet a negatív energiákkal is: ha nem foglalkozunk velük, akkor egyre jobban lerakódnak és halmozódnak. Ahogy azt is tapasztaljuk, ha valahol lom és rendetlenség van, ott a negatív energiák is erőteljesebbek. Éppen ezért fontos, hogy saját magunkat és az otthonunkat ne csak fizikailag tisztítsuk meg, hanem spirituális szinten, energetikailag is! – hívja fel a figyelmet Iszet boszorkány, főpapnő és mágus, aki elárulja a mágikus takarítás titkát.

Forrás: Shutterstock

Mágikus takarítás – Az életminőségre is kihat

De miért is ennyire fontos, hogy ilyen nagy hangsúlyt fektessünk ebbe a tisztításba az életünk minden területén, vagy a fizikai testünkön kívül az otthonunkban és a munkahelyünkön is? Azért, mert az energia mindent és mindenkit átjár, vagyis a tárgyak, bútorok, sőt még a falak is képesek átvenni a rezgéseket. Amennyiben valahol szennyeződés van, akkor a pozitív energiák sem tudják kifejteni a jótékony hatásukat, emiatt az adott személy egész életminősége leromolhat. Emiatt lényeges, hogy mi magunk és a környezetünk is tiszta legyen minden szinten, mondja a boszorkány.

Milyen következményei lehetnek?

Ha nem figyelünk oda a megfelelő tisztításra, akkor az egyéni életünkben folyamatos vitákhoz, családok széthullásához, anyagi nehézségekhez, egészségügyi problémákhoz, míg a munkában pénzügyi veszteségekhez, kollégák között széthúzáshoz, felettesekkel való konfliktusokhoz vezethet. Ezek az olyan szembetűnő dolgok, amik folyamatosan jelen lehetnek az adott személy életében. De az is előfordulhat, hogy nemcsak kisebb negatív "szennyeződéseket" tapasztalunk, hanem sokkal nagyobb léptékű negatív energiák húzódnak a háttérben. Viszont, ha folyamatosan tisztítjuk energetikailag magunkat és a környezetünket, akkor ezeken tudunk javítani és változtatni.

Tegyünk érte! Vessünk be olyan mágikus praktikákat, amelyeket bárki biztonsággal elvégezhet, és nem szükséges hozzá szakértelem.

Magunknak:

Fogjunk meg egy fehér gyertyát és közben kérjük meg Mihály arkangyalt, hogy tisztítsa meg az auránkat a negatív energiáktól.

Meditáljunk és képzeljük magunk elé, mintha egy zuhany alatt állnánk és átmossa a testünket a tiszta energia. Ez a módszer azoknak is hasznos, akik valamilyen betegségben szenvednek és ezáltal az energia testük könnyebben fel tudja venni a gyógyító rezgéseket, így a fizikai testük hatékonyabban gyógyul.

Egy kád vízbe tegyünk egy kevés himalájai fürdősót, és ebben áztassuk magunkat, közben relaxáljunk.

Az életterünknek:

Szükségünk lesz három darab babérlevélre, két darab zsályalevélre és körülbelül egy liter vízre. A vízzel forrázzuk le a leveleket, majd hagyjuk állni egy éjszakát. Ezzel a főzettel töröljük át a tárgyakat, bútorokat, és még a felmosó vízhez is önthetünk belőle. Amellett, hogy energetikailag tisztítunk, még pozitív energiával is töltjük az életterünket.

Az előbbi főzet helyett az is tökéletes megoldás, ha a felmosóvízbe himalájai sót teszünk. Ahogy a bútorokat is át tudjuk egy ilyen vízzel törölni. Sőt, himalájai sót rakhatunk a porszívó zsákjába is, ugyanis így már porszívózás közben tisztítjuk az életterünket a negatív rezgésektől.

Amennyiben szerencsehozó ásványokat viselünk, azokat is célszerű viselés előtt megtisztítani sós vizes átmosással, és akár 2-3 havonta célszerű ezt megismételni az esetleges negatív energiáktól.

Ha meg szeretnénk szabadulni az otthonunkban lévő törött tárgyaktól, akkor semmiképp se úgy dobjuk őket szemétbe, mint bármi mást. Hanem ezeket, még a törött tükör darabokat is tegyük egy megfelelő méretű zacskóba, szórjunk rá bőven himalájai sót, jól kössük össze a zacskót, és ezután bátran kidobhatjuk. Ugyanis a só tisztítja az energiákat, és a hatására megszűnik az energetikai kapocs a tárgy és a tulajdonosa között.