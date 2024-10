„Halottakkal kommunikál, és ősi nyelvet beszél" - Megdöbbentette szüleit az ősi civilizációból származó kislány

Egy kislány azt állítja, hogy ősi civilizációból érkezett a Földre, amelyet egy több száz évvel ezelőtti földrengés pusztított el. Ahna mindössze kilencéves volt, amikor erről elkezdett mesélni a szüleinek, ráadásul azt is állította, hogy képes halottakkal kommunikálni.

Ahna képes a halottakkal kommunikálni - Képünk illusztráció

Forrás: Shutterstock

A halottakkal kommunikáló Ahna újabb meglepetést okozott

Egy reggel azonban Ahna még jobban megdöbbentette szüleit, Christ és Jilliant, amikor felébredt, majd tollat és papírt kért.

A The Ghost Inside My Child (A gyermekemben lakozó szellem) című sorozatban az édesanya így nyilatkozott: „Ahna egy reggel egyszerűen felébredt, és azt mondta: 'Most jutott eszembe az egész nyelv. Nem tudom, hogyan, nem tudom, mi történik, de szükségem van egy darab papírra és egy tollra'."

Különböző szimbólumokat firkált egy papírra, és leírta a jelentésüket is. Jillian azt mondta, ezek úgy néztek ki, mintha ősi írásjelek lennének.

„Az egész dolog teljesen lenyűgözött” - vallotta be az édesanya.

Ahna apja, Chris elmondta a műsorban: „A lányunknak olyan tapasztalata volt az életről és a halálról, ami a legtöbbünknek nincs, és arról beszélt, hogy kommunikál azokkal, akik már elhunytak."

Az apuka elmesélte, hogy Ahna arról kezdett beszélni, hogy látomásai vannak egy ősi világról és az ottani életéről.

Ahogyan beszélt, olyan volt, mintha valóban ott sétálgatott volna, ahol korábban élt” - magyarázta. „Barlangokat, sivatagszerű környezetet, egyszerű otthonokat és életeseményeket írt le. Nagyon leíróan beszélt egy olyan ember a szemszögéből, aki ott élt, nem egy olyannak a szemével írta le, aki csak elképzeli.

Chris eleinte megkérdőjelezte, hogy a kislánya valóban különleges képességekkel rendelkezik, de ma már úgy véli, ez messze túlmutat a gyermeki képzeleten.

„Egy nap Ahna mesélt nekem egy traumatikus eseményről, egy földrengésről a falujában. A föld megnyílt alattuk, homok zuhant a házakra, a tetők beomlottak, és a falubeliek nagy része elmenekült. Nagyon konkrétan leírta, mintha újra és újra szemtanúja lett volna az egésznek - elámultam.”