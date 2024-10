A mai napon dől el, hogy milyen lesz az időjárás karácsonyig: ezt kell figyelni

A népi hagyományok és az időjárási megfigyelések évszázadokon át szoros kapcsolatban álltak egymással. Az Orsolya napjának időjárásával kapcsolatos jóslások különösen érdekesek, hiszen a mezőgazdaságból élők számára fontos volt tudni, milyen lesz a tél - manapság már inkább a fűtésszámla miatt szeretjük tudni, mire számíthatunk.

Orsolya napján dől el, hogy milyen lesz az időjárás karácsonyig.

Úgy tartották, hogy ha Orsolya napján szép, napos idő van, akkor karácsonyig kellemes, enyhe időre lehet számítani, míg ha esős, borús az Orsolya, akkor csapadékos és hideg tél következhet.

Időjárás-előrejelzés: eddig tart a vénasszonyok nyara

A kellemesen meleg napok és hetek előtt állunk. Október közepével beköszöntött a vénasszonyok nyara, és a hónap végéig velünk is marad, sőt még egy kicsit melegebb is lesz, mint most. A héten 18 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála, és november első napjaiban is még 12-15 fokos maximumokra számíthatunk, nagyjából november 10. körül csökken 9-10 fokra a napi csúcshőmérséklet.