Nosferatu: Lily-Rose Depp és Bill Skarsgård horrorfilmjének előzetestől mindenkit a hideg ráz

A Nosferatu Robert Eggers gótikus horrorját F. W. Murnau némafilmes német expresszionista klasszikusa ihlette. Egy gróf, aki nem mellesleg vámpír, és akit Bill Skarsgård alakít, egy gyönyörű fiatal nőt keresésére indul — a lányt Lily-Rose Depp alakítja. 2023. február 13-án hozták nyilvánosságra, hogy Emma Corrin is csatlakozott a stábhoz Anna Harding szerepében, Nicholas Hoult, Willem Dafoe és a többiek mellé. Aztán március 3-án újabb hírek következtek: a jelenlegi Bond-aspiráns Aaron Taylor-Johnson is fedélzetre száll, akárcsak Simon McBurney és Ralph Ineson. Tehát, a szereplőgárda zseniális, és az előzetes alapján horror-rajongóknak és nem annyira rajongóknak is érdemes lesz beülni a filmre, annak ellenére, hogy utána a rémálmok szinte garantáltak.

Nicholas Hoult és Aaron Taylor-Johnson is a Nosferatu szereplőgárdájának tagjai

Forrás: Collection ChristopheL via AFP

A Nosferatu eredeti történetéhez képes leszek csavarokra a sztoriban

Az 1922-es film a fiktív 19. századi németországi Wisborg városában kezdődik, ahol a fenyegetőző ingatlanügynök Knock arra készül, hogy alkalmazottját, Thomas Huttert egy új ügyfélhez küldje, aki egy kastélyban lakik mélyen az erdélyi hegyek között. Megérkezésekor Huttert először lenyűgözi, majd megrémíti Orlok gróf viselkedése, aki nappal egy koporsóban alszik, és aki megpróbálja kiszívni Hutter vérét, miután az véletlenül megvágja az ujját. Miután megpillantja Hutter feleségének, Ellennek a fényképét, a megszállottja lesz a nőnek. Orlok ezután Wisborgba hajózik, hogy becserkéssze a nőt, és eközben a pusztítás nyomait hagyja maga után.

Mivel Eggers írja és rendezi az újragondolt történetet, feltételezhető, hogy számos csavar lesz benne, amely eltér a forrásanyagtól, bár — figyelembe véve a szerző jellegzetes vizuális stílusát — az új kiadás képi világa éppolyan lenyűgöző lesz, mint az eredetié.

Minden esetre, jegyezd be a naptáradba 2024. december 25-ét, amikor a film mozivászonra kerül, és készülj fel néhány álmatlan éjszakára.