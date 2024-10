Ezért ne dobd ki a teafiltert – 5 szuper újrahasznosítási javaslat

A használt teafiltert bátran használhatod fürdővized illatosítására is. A borsmenta, a jázmin, vagy a kamillatea például istenien alkalmas erre a műveletre. Dobj bele pár használt teafiltert a forró fürdővizedbe és élvezd a kényeztető hatást. Minél több filtert használsz, annál intenzívebb lesz a fürdő illata. És ha már az illatoknál tartunk: nem csak a fürdővizedet, hanem a lakásod levegőjét is illatossá varázsolhatod a használt teafilterek segítségével. Száríts ki néhányat, csepegtesd rájuk kedvenc illóolajodat, majd helyezd el őket a lakásod különböző pontjain. A ruhásszekrénybe se felejts el tenni: így a ruháid illata is friss marad. Ha a szemetesbe szórod a használt tealeveleket, akkor a szemetes kellemetlen szagát is enyhítheted vele, de a hűtő szagtalanítására is tökéletes lehet: tegyél néhány használt teafiltert egy kis tálkába a hűtőbe.