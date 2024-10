A Z generáció szerint ekkor kezdődik a felnőttkor

Bár a társadalmi normák szerint a felnőttkor kezdete általában a 18. életévhez kötődik, a Z generáció ezt másképp látja. Egy friss kutatás szerint ők úgy vélik, hogy a valódi felnőtté válás csak később, körülbelül 27 éves korban kezdődik.

A Z generáció szerint 27 éves kor környékén kezdődik csak felnőttkor

Forrás: Ground Picture/Shutterstock

A Z generáció szerint pénzügyi függetlenség hiánya akadályozza a felnőtté válást

Azt, hogy a Z generáció szerint 27 éves kor körül kezdődik a felnőttkor, többek között a Life Happens felméréséből szűrték le, amely 2000 amerikai – köztük különböző generációk tagjainak – véleményét kérdezte a felnőttkort jelző mérföldkövekről. A válaszadók jelentős része (56%) szerint a felnőtté válás jele, ha valaki saját maga fizeti ki a számláit, míg 45% a pénzügyi függetlenséget, 38% pedig a felelősségvállalás képességét jelölte meg. A megélhetési költségek növekedése miatt azonban ezek az elvárások nehezebben teljesíthetők, mint korábban, beleértve a lakásvásárlást is. A Z generáció tagjai között végzett felmérésből kiderül, hogy legfeljebb 11%-uk érzi magát felnőttnek, míg 40% nem bízik abban, hogy valaha is eléri a pénzügyi stabilitást.

A szakértők úgy vélik, a felnőtté válás elhúzódó folyamat

A Cambridge-i Egyetem professzora, Peter Jones korábban úgy nyilatkozott, hogy a felnőttkorba lépés ma már évtizedeken át tartó folyamat. Szerinte egyre nehezebb meghatározni a gyerekkor és a felnőttkor közötti pontos határvonalat. Ez az „átmeneti időszak” akár három évtizedig is eltarthat, és a tényleges felnőtté válás ma már inkább a harmincas éveink közepére valósul meg teljesen.