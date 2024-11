Fél órás sorok, tömegnyomor, kiürült polcok. Az ünnepi készülődés legidegtépőbb része a karácsonyi bevásárlás, mely még a legjámborabb emberből is előhozza a vadállatot. Sokan beleesnek abba a hibába, hogy utolsó pillanatra hagyják, vagy öntudatlanul a legnagyobb tömegben indulnak vásárolni. Szakértők kiderítették melyek a legrosszabb napok, amikor semmiképp sem érdemes bevásárló körútra indulni.

A karácsonyi bevásárlásnak nem kell a stresszről szólnia, ha a megfelelő napon intézed.

Forrás: Shutterstock

Ezek a legrosszabb időpontok karácsonyi bevásárlásra

Egy kiskereskedelmi tanácsadó és adatelemző központ nemrég végzett kutatása statisztikai adatok alapján előrevetítette, hogy 2024-es ünnepi szezonban,melyik napon lesznek a legzsúfoltabbak az üzletek. A lista az alábbi napokat tartalmazza:

November 29. - Black Friday

November 30.

December 14.

December 21.

December 22.

December 23

Világosan látszik, hogy a Szentestét megelőző 3 nap a legzsúfoltabb, ezért kifejezetten ellenjavasolt az ünnepi vásárlást ekkorra hagyni. Nem csupán a ránk váró tumultus, hangos zene, de az addigra esetlegesen elfogyó alapanyagok miatt is fájhat a fejünk, így lehet, hogy plusz egy utat kell tenni miattuk egy másik helyre.

Karácsony előtti napokban legfeljebb a listáról kifelejtett hozzávalók, friss zöldségek miatt menjünk boltba.

Karácsonyi ajándékvásárlás minősített esete

Karácsonyi ajándékvásárláshoz a Black Friday napja a lehető legrosszabb.

Forrás: Shutterstock

Az ünnepi bevásárlási időszak kezdetét hagyományosan Amerikában jelenti a Hálaadás utáni első péntek, azaz a Black Friday, de legtöbbünknek hazánkban is ilyenkor jut eszébe, hogy be kéne szerezni az ajándékokat. Habár az Amerikában ilyenkor tapasztalható bibliai őskáosz Magyarországon nincs, itthon is zsúfoltabbak olyankor az üzletek, így érdemes akkor kerülni a boltokat.

Legjobb, ha egy hétköznap délután rászánunk egy kis időt a karácsonyi ajándékvásárlásra, így elkerülhetjük a nagy tömegeket. Mivel a karácsonyi ajándékok jószerivel nem romlandó élelmiszerek, így nem gond, ha korábban kerülnek beszerzésre. De mi a helyzet a élelmiszerekkel?

Tipp: , Ha Google Mapsen kedvenc boltodnál legörgetsz a "Népszerű Időpontok" fülig, megnézheted mikor lesz ott a legkisebb a tömeg.

Mikor intézzük a karácsonyi bevásárlást?

Az adatok alapján ideális a karácsonyi bevásárlást hétfő délután 3 óra körül megejteni, mert ilyenkor a legcsöndesebbek a boltok. Jó időpont lehet még a december 16., 17., 18., illetve 19. délutáni időszaka. A boltok zsúfoltságát érdemes lehet térképen követni.