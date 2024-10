A kedvenc kutyafajtád sokat elárul a személyiségedről

Sok mindent elárulhat rólunk, hogy milyen kutyafajtát választunk magunk mellé. Minden fajtának megvannak a maga egyedi és sajátos jellemzői, tulajdonságai és gondozási igényei. Gyakran ösztönösen olyan kedvencet választunk, amely a személyiségünkhöz passzol. Tudd meg, hogy mit mesélhet rólad a kedvenc kutyafajtád!

Ahány kutya, annyi személyiség, egyedi tulajdonságaik pedig gyakran jellemzőek a gazdikra is.

Forrás: Shutterstock/Harbucks

Valóban illik egymáshoz a kutya és a gazdi személyisége?

Te is észrevetted már, hogy kutyatartó barátaid és ismerőseid gyakran hasonló tulajdonságokkal bírnak, mint a kedvencük? Ezt a jelenséget a 101 kiskutya című mesefilm egy jelenete is tükrözi, ahol nem annyira a belső, mint inkább a külső jellemzők alapján mutatják be, hogy a kutyát sétáltató gazdik mennyire hasonlítanak a kutyusaikra, vagy éppen fordítva. Vegyük például a Jack Russell terriert, amelynek gazdáit hűséges, segítőkész, barátságos és jó hallgatóságnak tartják. A Cocker spánielt kedvelők ezzel szemben magukat kíváncsi, családcentrikus személyiségként jellemzik.

Akiknek Springer spánieljük van, azokat a leghagyománytiszelőbb, legvisszafogottabb és legpontosabb embereknek tartják. míg a Border terriert választók a legelbűvölőbb, legélénkebb és legenergikusabb személyiségek.

Eközben a Cocker spániel gazdáiról azt mondják, hogy a legkreatívabbak és családcentrikusabbak, míg a Staffordshire bullterriert kedvelők a leggyengédebbek. A miniatűr Schnauzer rajongóit pedig a leghűségesebb, legmegbízhatóbb személyek között tartják számon.