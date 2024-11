Téli kerti parti: így csináljunk hangulatos ünnepi rendezvényt a szabadban

A tél beköszöntével sokan behúzódnak a meleg szobákba, ám miért ne élvezhetnénk ki a hideg évszak varázsát a szabadban is? Képzeljük csak el: frissen hullott hó, hűvös, csípős levegő, a kertet ünnepi fények ölelik körbe, és mindenütt forró csokoládé illata terjeng. Egy téli kerti parti nemcsak különleges alkalom, de varázslatos élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A téli kerti parti különleges esemény lehet

Téli kerti parti: bátran dugjuk ki az orrunkat!

Merjünk télen is kilépni a szabadba, hiszen egy igazán emlékezetes téli kertiparti garantáltan örökre bevésődik a gyerekek emlékezetébe! Ne hagyjuk, hogy a hideg első érintése eltántorítson minket – inkább vegyük át az északi országok hagyományait, ahol a szabadtéri sütögetések télen is virágzanak. Miért ne teremthetnénk meg mi is a saját, ünnepi hangulatú hütténket a kertben? Egy kis kreativitással és meleg italokkal a tél legszebb élménye lehet a havas kertiparti.

Főszerepben a forró kakaó

Ha ki szeretnénk költöztetni a finom és forró falatokat, italokat, akkor érdemes először átgondolni a lehetőségeket. A kakaóhoz szükségünk lesz egy olyan kültéren is használatos melegítőberendezésre, mellyel a megfelelő hőmérsékleten tarthatjuk a krémes italt. Jó szolgálatot tesz ilyenkor egy meleg- és hidegital-adagoló, vagy egy kifejezetten forró csokira szakosodott berendezés, amivel biztosan nem fogunk mellé.

A profi adagolót helyettesíthetjük más praktikus megoldásokkal. Vigyünk ki egy elektromos főzőlapot és azon tartsuk melegen a forró kakaót egy nagy edényben, amelyből merőkanállal adagolhatjuk ki a gőzölgő italt.

Ugyancsak jó szolgálatot tesz az a kombinált kerti grillező, amelyhez gázpalackot lehet csatlakoztatni, és gázrózsával rendelkezik.

(Régen, ha nagyon hideg volt, disznóvágások alkalmával forró vízzel locsolták a gázpalackokat, hogy működjenek.) És ha már ott a kerti grillező, akkor dobjunk fel rá néhány isteni, fűszeres csirkemellet, mellé pedig zöldséget! Sőt készítsünk oda egy kis popcornt, amit azon melegében fogyaszthatnak a gyerekek a forró kakaóhoz.

Színes, ízletes variációk

A forró csokikat sokféle módon ízesíthetjük. Készíthetjük fahéjjal, szerecsendióval, sózott karamellel, levendulával, sőt kávéval, fehér csokival, vagy a felnőtteknek ír krémlikőrrel. Van egy egyszerű recept, ami viszont minden apróság kedvence lesz: ez a nutellás forró csoki, amikor - tulajdonképpen- felmelegített tejbe keverünk magas hőfokon nutellát, és habverővel dolgozzuk össze.

A sűrű, krémes mogyoróvajas különlegességet tejszínhabbal és pillecukorral kínáljuk.

Készítsünk egy önkiszolgáló csokibárt, ahonnan bárki elveheti a hozzávalókat: piros-fehér cukorpálcákat, csoki- és ostyarudakat, karamellöntetet, tejszínhabot, a felnőtteknek krémlikőröket, rumot. A pillecukrot nyársra húzva maguk a gyerkőcök is megsüthetik egy kültéri tűzkosár vagy tűzkandalló fölött.

Ünnepváró hangulat a kertben

A forró csokikat karácsonyi mintájú bögrékben is adagolhatjuk, de nagyon jól mutat például az aranyló ital egy átlátszó füles üvegcsészében is. Vigyünk ki puha, rénszarvasmintájú vagy kockás plédeket, ezzel takarózzunk be, és üljünk szőrmékre, vagy szőrmés plédekre, amik jó melegen tartanak bennünket. Tegyünk a kert közepére egy nagy tűzkosarat vagy kültéri kandallót, ahol mindenki melegedhet és beszélgethet. A tűz körül ücsörögve, forró csokit kortyolgatva igazán bensőséges hangulatot teremthetünk.