Ettől az 5 szokástól észrevétlenül csúnyább leszel

Szépségünk megőrzésére nem sajnálunk sem pénzt, sem energiát. Azonban hiába költünk kisebb vagyont a tökéletes külső elérésére, és alakítunk ki összetett szépségápolási rutint, ha néhány rossz szokással folyamatosan szépségünk ellen dolgozunk. Összeszedtük mi az az 5 szokás, ami észrevétlenül csúnyábbá tesz bennünket.

Az olyan káros szokások, mint a dohányzás gyorsítják a bőröregedést.

Forrás: Shutterstock

1. Dohányzás, alkoholfogyasztás, egyéb káros szokások

Amellett, hogy büdösek, a nikotin, illetve alkohol gyorsítja a bőröregedést, máj és pigmentfoltok kialakulását, bőrszárazságot okozhat. Lassítják a vérkeringést, vizet vonnak el a szervezettől, ami rontja a bőr tápanyag és oxigénellátását, káros hatásaikat hosszasan lehet még sorolni.

2. Helytelen testtartás

A görnyedt testtartás nem csupán gerinced egészségére, de külsődre sincs jó hatással. Amellett, hogy optikailag kövérebbnek és rövidebb nyakúnak mutat, kevésbé ismert tény a helytelen testtartásról, hogy a hasi zsír felhalmozódását is fokozhatja, amit aztán szinte lehetetlen lefaragni.

3. Alváshiány kellemetlen szokása

A nyúzott arc és karikás szemek már rövid távon ártanak szépségednek, de hosszútávon ennél is rosszabb következményekkel jár az alváshiány. Alvás közben pihen a szervezet, ahogy az anyagcserében és stresszkezelésben is fontos szerepe jut neki. Ha nem piheni ki magát a szervezet, az leghamarabb a bőrön látszik meg, a negatív változások pedig egy idő után visszafordíthatatlanok lesznek. A tartós alváshiány következményei pedig már idegrendszeredre nézve is rendkívül károsak lehetnek.

Alváshiány a bőröregedéshez vezető egyik legrövidebb út.

Forrás: Shutterstock

4. Fényvédelem hanyagolása

Napfény UV-sugarai idő előtti bőröregedéshez vezetnek – akik hanyagolják a fényvédelmet, már húszas éveikben tapasztalhatják az első ráncok megjelenését. Tévedés azt gondolni, hogy a fényvédelem kizárólag tűző napon, kánikulában szükséges, ugyanis a káros sugarak télen, felhős időben ugyanúgy elérik a földet, amik roncsolják a sejteket és pigmentfoltokat, akár bőrrákot is okozhatnak.

Ennek kivédésére egész évben használj fényvédőt szépségápolási rutinodban, hogy kivédd az idő előtti öregedés kellemetlen következményeit.

5. Feszült, mogorva esetleg bánatos arckifejezés állandó jelleggel

Hogyha szokásod folyamatosan bánatos, esetleg feszült, mogorva arcot vágni, az nem csak azért tesz kevésbé vonzóvá, mert úgy tűnik, bajod van, hanem a mimikai ráncok és arcod torzulása miatt is. Ha ugyanis egy bizonyos arckifejezés ül arcodon folyamatosan, akkor az arcizmok is eszerint erősödnek meg, így nyugvó állapotban is negatív aurát sugárzol majd.