Ébredés után - Kelj úgy, akár egy sztár: így csinálják a hírességek

Reggeli meditáció? Ma már közismertek a módszer jótékony hatásai: a meditáció segít a stressz csökkentésében, növeli a kreativitást, és általános testi-lelki jóllétet biztosít. Ezen okokból kifolyólag Oprah Winfrey amerikai műsorvezető, üzletasszony reggelente, ébredés után 20 percet szán rá, hétvégén és ünnepnapokon sem hagyva ki a reggeli rutinjából. Azt mondja, ezt akkor is megteszi, ha rohannia kell, csak akkor 10 percre csökkenti a hosszát.

Ha neked is nehezen megy az ébredés, ezek a sztár tippek jól jöhetnek

Forrás: Shutterstock

Ébredés utáni tippek a jobb napért

Jégfürdő az arcnak

Kate Hudson évekkel ezelőtt egy sminkmestertől hallotta, hogy jót tesz a bőrnek az, ha jégfürdővel indítja a napot. A színésznő ezért reggelente egy tálba sok jeget és egy kevés vizet tesz, és addig tartja benne az arcát, ameddig csak bírja. Ez a módszer nem csupán magához téríti, de puhává varázsolja a bőrét is.

Mozgás és hírek

Bill Gates amerikai üzletember több fontos rituálét is beépített az évek során a reggeli rutinjába. Mindenekelőtt azzal kívánja megfelelő állapotban tartani a testét, hogy ébredés után azonnal felpattan a futópadra, és egy teljes órán át edz rajta. Ezt követően pedig átböngészi az összes számára fontos lapot, vagyis a The New York Timest, a The Wall Street Jour­nalt és a The Economistet.

Korai kezdés

A sikeres emberek gyakran mesélik, hogy a madarakkal kelnek. Nem kivétel ez alól Jennifer Anis­ton sem, aki állítása szerint 4:30-kor pattan ki az ágyból, és azonnal elkezdi reggeli szertartását. Ez a következőképpen néz ki: szappannal arcot mos, meg­i­szik egy pohár forró citromos vizet, majd 20 percet meditál.