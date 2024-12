Tudtad, hogy a muslica agya hasonlít az emberére? 5 váratlan felfedezés 2024-ből

Mindezek a felfedezések egyre közelebb visznek minket ahhoz a nagy kérdéshez, hogy létezhet-e élet a Földön kívül. Bár egyelőre nem tudjuk, hogy ezek az óceánok rejtenek-e bármiféle életformát.

2. A muslica agya hasonlít az emberéhez

A muslica agytérképe sok dologra ad választ.

Forrás: Shutterstock

A konyhádban hemzsegnek azok az apró fekete bogarak, amelyeket gyümölcslégy vagy bormuslinca néven is ismerhetsz. Valószínűleg sokat nem gondolkodsz azon, hogy milyen élőlények is ezek, de sok tudós szerint a Drosophila melanogaster az egyik legfontosabb faj a bolygón. Lehet, hogy apró agya van, de számos olyan alapvető neurológiai folyamatot végez, mint az emberé, akár akkor, amikor élelmet keres, akár akkor, amikor fajának egy másik tagjával „szocializálódik”. Októberben átfogóan feltérképezték egy felnőtt gyümölcslégy agyá , a mintegy 140 000 egyedi neuron közötti 50 millió kapcsolatot egy speciális térképre helyezve. Ugyan a muslica agya nem olyan összetett, mint a miénk, így is figyelemre méltóak a neurológiai folyamatok hasonlóságai.

3. Az 1,5°C-os globális felmelegedési határértéket (szinte biztosan) túllépjük

A globális felmelegedés még mindig sok kérdést vet fel.

Forrás: Shutterstock

Az elmúlt években a klímaváltozás miatti aggodalmak középpontjában a hőmérséklet 1,5 Celsius-fokos emelkedésének határa állt, amelyet sokáig a globális katasztrófa elkerülhetetlen küszöbének tekintettek. Ugyanakkor a tudományos közösség most már árnyaltabban látja a kérdést. Bár az éghajlatváltozás hatásai egyértelműen súlyosbodnak, a világ nem áll le egy adott hőmérsékleti határérték átlépésével – az események sokkal inkább egy fokozatosan romló spirálként írhatók le.

A valóság azonban nem kevésbé aggasztó: a világ legnagyobb üvegházhatású gázokat kibocsátó vállalatai és országai nem mutatnak elegendő előrelépést a kibocsátások csökkentésében, így a globális hőmérséklet-emelkedés továbbra is gyors ütemben zajlik. A Párizsi Megállapodás közel 200 országot tömörít, amelyek közös célja a globális hőmérséklet emelkedésének 2°C alatt tartása, lehetőleg az 1,5°C-os határértékhez közelebb. Minél melegebb lesz a bolygó, annál több káros hatása lesz az éghajlatváltozásnak; a globális átlaghőmérséklet minden 0,1°C-os emelkedése növeli a nagyobb viharok, a hosszabb hőhullámok, a katasztrofális áradások kockázatát.