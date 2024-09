Brutális klímaváltozás: hihetetlen fotók és videók az időjárás pusztításáról

A klímaváltozás nem csupán tudományos elmélet vagy a jövő távoli fenyegetése – hatásai már most is érezhetőek szerte a világon. Az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási események, az emelkedő tengerszintek, a jégtakarók olvadása és az erdőtüzek mind arra figyelmeztetnek minket, hogy a bolygónk komoly veszélyben van. Az alábbiakban olyan fotókat és videókat mutatunk be, amelyek drámai módon szemléltetik a klímaváltozás pusztító hatásait.

A klímaváltozás úgy tűnik visszafordíthatatlan

Forrás: AFP

Brutális klímaváltozás: Csak mi emberek tehetünk ellene

Az Arktisz jégtakarójának olvadása

Az Arktisz a klímaváltozás egyik legszembetűnőbb áldozata. A globális hőmérséklet emelkedésével az Északi-sarkvidék jégtakarója drasztikusan csökken. A NASA műholdfelvételei és fotói, valamint a videók jól mutatják, hogyan zsugorodott az arktiszi jégtakaró az elmúlt évtizedekben.

A jég elvékonyodása és olvadása nemcsak az állatvilágot, például a jegesmedvéket fenyegeti, hanem globális következményekkel is járhat, beleértve a tengerszint emelkedését és az óceáni áramlatok megváltozását.

Ausztrália pusztító bozóttüzei

Ausztrália 2019-2020-as bozóttüzei a klímaváltozás egy másik drámai példáját jelentik. A tűzvész, amely több mint 18 millió hektár területet pusztított el, milliók számára jelentett közvetlen veszélyt, és állatok milliárdjainak okozott pusztulást.

A drámai fotók és videók lángoló erdőkről, menekülő állatokról és füsttel borított égboltról mind a klímaváltozás hatásainak erejét szemléltetik. Az egyre hosszabb és szárazabb nyarak, valamint a hőhullámok egyre gyakoribbá teszik az ilyen pusztító tüzeket

A Kilimandzsáró hóhatárának visszahúzódása

Afrika legmagasabb csúcsa, a Kilimandzsáró, egykor a hóval borított tetejéről volt híres. Azonban az utóbbi évtizedekben a hó és jég nagy része eltűnt a globális felmelegedés következtében.

Afrika legmagasabb csúcsa, a Mount Kilimandzsáró

Forrás: AFP/Christian Kober

A hegyről készült régi és új fotók összehasonlítása szembetűnően mutatja, mennyire megváltozott a hegy megjelenése. A tudósok előrejelzései szerint, ha a jelenlegi tendencia folytatódik, a Kilimandzsáró hóhatára néhány évtizeden belül teljesen eltűnhet.