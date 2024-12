Így lehet gyerekjáték a fuga tisztítása

A fuga tisztán tartása nem könnyű feladat. Azonban kis odafigyeléssel megelőzhetjük, hogy a makacs szennyeződések eluralkodjanak otthonunkon: töröljük át havonta egyszer ecetes vízzel a fugákat és a penészesedés elkerülése érdekében ügyeljünk a rendszeres szellőztetésre is. A túlzott párásodás ugyanis könnyen penész kialakulásához vezethet, ami nem csak esztétikailag nyújt kellemetlen élményt, de az egészségre is káros hatással van. A megtisztított fugát áttörölhetjük impregnáló szerrel is, amely segít megvédeni a felületeket a szennyeződésektől.