Ennyi áramot fogyasztanak a karácsonyi égősorok – Tippek, trükkök a megtakarításhoz

Nem létezik karácsonyfa hangulatvilágítás nélkül. A szépségnek azonban ára van, hisz a karácsonyi égősorok is fogyasztanak áramot, ami a rezsin is meglátszik. Szemléztük, mennyivel növelheti meg a rezsit egy-egy fényfüzér, de tippeket is kaphatsz energiatakarékossághoz.

Egy karácsonyi égősor fogyaszt áramot, ám létezik megoldás az energiaspórolásra.

Forrás: Shutterstock

Jaj, de szép a karácsonyfa – Jaj, de magas áramszámla?

A piacon rengetegféle karácsonyi égősor érhető el, a választék pedig egy csak növekszik. A potenciális költségek kiszámításához azt is hozzá kell venni, hogy az egyes programok más áramfogyasztással bírnak: a folyamatosan világító lámpák például kevesebb áramot igényelnek, mint a villódzók.

Az egyszerűség kedvéért a karácsonyi fényfüzérek fogyasztásának kiszámítását folyamatosan égő izzókkal számítottuk, hagyományos karácsonyfaizzóval. Az elérhető modellek izzói ezen a programon átlagosan 1 és 3 watt között vannak lámpánként, tehát a valódi kérdés az, hány égőt tartalmaz az adott égősor.

Tegyük fel, hogy egy fényfüzér 100 égőből áll, ami a karácsonyfaizzók legmagasabb fogyasztását figyelembe véve 300 W teljesítményt jelent. Ez óránként 0,3 kWh, napi 8 órás üzemidővel számolva 2,4 kWh.

Ha a karácsonyfát december 23-án reggel állítják fel és január 6-án, vízkereszt napján szedik le, akkor ez 15 nap alatt 36 kWh áramot jelent, ami nagyjából 1296 Ft-os többletköltség, ha hetekkel tovább áll a fa, akkor az sokkal nagyobb összeget is jelenthet.

Hogyan takarítsak meg energiát a karácsonyi égősorral?

Az áramfogyasztásból származó plusz költségek lefaragására számos bevált módszer létezik. Leginkább magától értetődő megoldás az, ha egy LED karácsonyfa égősort szerzünk be a hagyományos helyett.

Egy LED fényüzér fogyasztása töredéke a hagyományos karácsonyfa izzók fogyasztásának: 0,05 – 0,07 W áramot eszik egy darab LED izzó, ami 100 égő, napi 8 órás üzemidő és 15 nap esetén 29, 15 forint, mely elenyésző összeg.

Retro karácsonyi égősorunkat érdemes energiatakarékos modellekre cserélni, amik ráadásul biztonságosabbak is elődjeiknél. Számos olyan karácsonyi égősor érhető el, ami tartalmaz szürkület érzékelőt, ami világosban automatikusan kikapcsol. Egyszerű módszer lehet az is, ha csak akkor megy a fény, amikor épp az adott helységben tartózkodtok, esetleg energiatakarékos üzemmódot állítasz be és kerülöd a villódzó fényeket.