Munkahelyi pszichoterror - Honnan tudod, hogy áldozattá váltál?

„Munkahelyi pszichoterrorról akkor beszélhetünk, ha egy munkatársunk rendszeresen keresztbe tesz nekünk, piszkál, észszerűtlen kérései vannak felénk, előszeretettel megaláz, lejárat minket a kollégák előtt. Ezt tapasztalhatjuk egy nálunk magasabb beosztásban lévő kollégától, aki attól fél, hogy a posztjára pályázunk, de gyakran olyan munkatárs alkalmazza ezt a módszert, aki szeretné átvenni a helyünket. Amennyiben a mobbing áldozatává válunk, akkor számtalan kellemetlenséggel szembesülhetünk. Ha van egy olyan csapat, akik előszeretettel terrorizálnak egy kiszemelt áldozatot, akkor előfordulhat, hogy kizárnak minket a beszélgetésekből, látványosan kiközösítenek, vagy éppen állandóan kritizálnak, bírálnak, minden mozdulatunkba belekötnek. Az sem ritka, hogy nem hajlandóak velünk ebédelni vagy akár dolgozni. Kigúnyolhatják gondolkodásmódunkat, a nézeteinket, olyan dolgokat pletykálnak rólunk, amelyek csupán a képzeletük szüleménye. Ezek a módszerek pedig fokozatosan lerombolják az emberi és a szakmai jó hírünket is. Főként a vezetőkre jellemző, hogy olyan utasítást adnak, amelyek teljesen feleslegesek, vagy megoldhatatlanok, esetlen méltatlanok. Az ellenkezője is lehetséges, olyankor levegőnek néznek, és egyetlen feladatot sem bíznak ránk. A legdurvább esetben pedig akár fizikailag is bántalmazhatnak bennünket, fenyegethetnek, tönkretehetik az értékeinket, tulajdontárgyainkat" – árulja el szakértőnk, dr. Fehér Gabriella pszichológus.

Forrás: Shutterstock

Munkahelyi pszichoterror - Miért pont én?

A tapasztalatok alapján szinte bármelyikünk lehet munkahelyi terror áldozata. Az esetek túlnyomó részében nem mi idézzük elő, hogy célponttá válunk. Általában akkor válunk célponttá, ha kevésbé tudjuk megvédeni magunkat, gyengébbnek látszunk másoknál, vagy bármilyen kisebbséget képviselünk. Az sem ritka, hogy éppen azért minket szemelnek ki, mert nagyobb a munkabírásunk, kiemelkedő a tehetségünk vagy a szakmai tudásunk. Ilyenkor próbálnak a gyengébben teljesítők maguk alá gyűrni bennünket. Ám az ilyen jellegű pszichoterror nem csak ránk van hatással, hanem a minket körülvevő jóérzésű, szociálisan érzékeny kollégákra is, akik szem,- és fültanúi az eseményeknek. Ők szinte ugyanazt a stresszt élik át, mint mi magunk, sokszor tehetetlennek érzik magukat, és ez náluk is szorongáshoz vezethet.