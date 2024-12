Szilveszteri babonák a világ minden tájáról

Tudtad, hogy a híres újévi csóknak rejtett jelentése van? Valójában ez egy, azon szilveszteri babonák közül, amelyekről úgy tartják, hogy szerencsét hoznak, feltéve, ha megfelelően csinálod. A szőlőevéstől a tányértörésig: görgess tovább, és fedezd fel a világ legérdekesebb újévi babonáit.

A szilveszteri babonák közül népszerű az éjféli csók, ami megerősíti a kapcsolatot az újévben.

Forrás: Shutterstock/4 PM production

Szilveszteri babonák: Íme 5 újévi babona a világ minden tájáról

Szilveszterkor és újév első napján a következő évre tett fogadalmaink mellett számos olyan babona és szokás is létezik, amelyek a néphagyományok szerint biztosítják a sikert, szerelmet, bőséget, vagy éppen az egészséget az új esztendőben. A szilveszteri szokások közül gyűjtöttünk most össze párat, amelyeket idén akár te is könnyedén megvalósíthatsz. Vesztenivalód nincsen, egy próbát szerintünk mindenképpen megér.

1. Éjféli csók

Ez az angol és német néphagyományokból eredő újévi babona, a szilveszteri csók annak a szimbóluma, hogy a szereteted és közelséged az egész újévben kitart majd.

A babona szerint egy csók éjfélkor megerősíti a kezdődő románcot, és sikert ígér a kapcsolatnak.

Ha valaki nem kap csókot, az akár a szerelmi boldogtalanságot is előrevetíthet.

2. Az alsónemű színének megválasztása

Újévkor az alsóneműd színe sokat elárul rólad, legalábbis Brazíliában, valamint más dél- és közép-amerikai országokban sokan úgy érzik, hogy a viselt fehérnemű színe befolyásolhatja szerencséjüket az új évben.

Például a piros agy rózsaszín fehérnemű a szerelmet szimbolizálja, a romantika és a szenvedély évét hozhatja magával.

Olaszországban is hagyomány a piros fehérnemű viselése, úgy gondolják, hogy a piros bugyi szilveszter éjjelén szerencsét hoz, és termékennyé tesz. További érdekesség, hogy Olaszországban január 2-án kidobják a fehérneműt. A sárga fehérnemű viselése pozitív energiát és jólétet vonz az új évre, míg az arany színről úgy tartják, hogy gazdagságot, a kék fehérneműről pedig azt mondják, hogy harmóniát és egészséget hoz. Viselj fehér fehérneműt a béke, az öröm és a boldogság évéhez. Ha véletlenül pöttyök vagy körök vannak a fehérneműn, még jobb, mert a kerek forma az érméket/pénzt szimbolizálja.