Boldogság 12 lépésben: így érdemes kezdeni az újévet

8. lépés: Új kihívás

Augusztusban keressünk magunknak egy új hobbit, egy új feladatot, tűzzünk ki egy új célt magunk elé. Most bizonyára arra gondolunk, hogy: jó persze, elkezdek egy kétéves tanfolyamot és akkor majd két év múlva boldog leszek ettől. Ez óriási tévedés! Nem akkor érezzük az igazi boldogságot, amikor valóra válik az álmunk, hanem az ahhoz vezető úton. Az akadályok leküzdésekor tudatosul bennünk, hogy mi mindenre vagyunk képesek. És bizony pontosan ez az, amitől teljesebbnek, boldogabbnak érezzük az életünket.

9. lépés: Mosolyogjunk!

Szeptemberben évszakváltás veszi kezdetét, ez remek alkalom arra, hogy mi is változzunk. Ebben a hónapban az a feladatunk, hogy mosolyogjunk. Tegyünk egy próbát! Most, miközben olvassuk ezeket a sorokat, biggyesszük le a szánk szélét, pont úgy, mint amikor szomorúak vagyunk. Pillanatok alatt érezni fogjuk, ahogy az egész testünket átjárja a bánat. Most próbáljunk meg fülig érő szájjal mosolyogni. Ugye, hogy sokkal jobb?

Mosolyogjunk mindig, mindenkire, de még magunkra is, amikor tükörbe nézünk! Sokkal szebb lesz tőle a legrosszabb napunk is.

10. lépés: Együnk finomat

Októberben kényeztessük az ízlelőbimbóinkat! A rendszeres és egészséges étkezés már önmagában is sokat tesz a jó hangulatunkért. Pláne, ha olyan finomságokat eszünk, amiket igazán szeretünk. Ne csak táplálkozzunk, mert muszáj, hanem élvezzünk minden falatot, sőt, már a készítési folyamatot is. Ha igazán boldoggá szeretnénk tenni magunkat, menjünk el egy főzőtanfolyamra, ahol nem csak az ízek varázsolnak el minket, hanem a jó társaság is.

11. lépés: Járjuk az utcákat

Novemberben egy szokatlan feladatot kell végrehajtanunk, amelyből mostantól csináljunk is rendszert!

Fogadjuk meg – és tartsuk is be –, hogy mindennap sétálunk.

Ha jó idő van, akkor tehetünk hosszabb sétát, ha rossz, akkor csak egy egészen rövidet. Figyeljük meg az embereket, a házakat, a boltokat, a környezetünket. Váltsunk pár szót a szomszédokkal, a gyerekekkel, a boltosokkal. Meglátjuk, hogy érdekes felfedezéseket teszünk majd, akkor is, ha már hosszú évek óta lakunk azon a környéken.