Ajándékötletek azoknak, akik mindennél jobban imádják a kávét – lelőhelyekkel, árakkal

Ajándékötletek óriási választékát kínálják az üzletek idén karácsonykor azoknak, akik mindennél jobban imádják a kávét. Ha neked is van ilyen barátod, rokonod vagy kollégád, aki konkrétan el sem tudná képzelni a napját egy csésze gőzölgő, frissen pörkölt fekete nélkül, annak most idén karácsonykor igazán egyszerű lesz ajándékot vásárolnod. Bár a különböző személyes ajándékok is remek lehetőséget jelentenek, de ha ezúttal ránk hallgatsz, nem egyszerűen egy tárgyat ajándékozol a szeretett személynek, hanem egy életre szóló érzést, hangulatot és emlékeket az illatok és ízek segítségével.

Ajándékötletek karácsonyra azoknak, akik imádják a kávét

Forrás: Shutterstock

1. H&M kávés csésze, a korán kelőknek

Apró karácsonyi ajándék kollégáknak, karácsonyi ajándék szülőknek, esetleg saját magadnak? Ha valaki szereti kávéval indítani a napot, biztos örülne egy bájos kávés csészének, kávés bögrének vagy pohárnak. Ezek, mind olyan ikonikus és klasszikus ajándékok, melyekkel minden alkalommal, amikor elővesszük, élvezhetjük a kávézás örömteli pillanatait.

Ár: 4.796 Ft

Forrás: H&M

2. Answear kávé termosz, az úton lévőknek

A kávé szerelmesei jól tudják, hogy a frissen őrölt kávé rendkívül érzékeny a hőmérsékletre, levegővel érintkezve hamar elveszíti az aromáját. Ezért ha sokáig szeretnénk élvezni az ízét és az aromáját, nagyon fontos, hogy légmentesen zárható termoszban vigyük magunkkal, ami kialakításának köszönhetően hosszabb ideig tartja melegen az italt, így tökéletes ízélményét biztosít bárhol és bármikor. A téli hidegben különösen jól jön egy ilyen darab.

Ár: 7.990 Ft

Forrás: answear

3. JYSK kávés bögre, a hétvégi ejtőzőknek

A valódi kávérajongók tisztában vannak vele, hogy a kávézásnak bizony meg kell adni a módját, lehetőség szerint frissen kell elfogyasztani, és ne kortyolgassuk túl sokáig. A rituáléhoz a porcelán kávés csészék a legelegánsabbak, kifinomultak és az otthoni kávézáshoz talán a legjobb választásnak számítanak, akár egyedül vagyunk, akár egy nagyobb társaságban. De ki tudna ellenállni egy ilyen cuki, pöttyös bögrének, amiből minden nap öröm a kávézás?