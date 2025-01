Meghalt a síbalesetet szenvedett világsztár: a Netflix nézői imádták

Lynn Bant, a neves ékszertervezőt a Netflix A csillogás birodalma: New York realityjéből ismerhetjük leginkább. Lynn 2024 év végén szenvedett síbalesetet: fejsérülése miatt agyműtétre volt szüksége, de nem épült fel.

Lynn Ban karekterét szerették a nézők

Forrás: Getty Images

Lynn Ban sürgősségi agyműtéten esett át

Lynn Bant a baleset - amelyben agyvérzést kapott - után azonnal meg kellett operálni, ő és családja is hitt benne, hogy felépül. A kórházból a közösségi oldalára is posztolt, később rosszabbodott az állapota. A január 20-i halála hírét fia, Sebastian egy Instagram-bejegyzésben jelentette be. „A mamám hétfőn meghalt. Tudom, hogy meg akarta osztani a balesete és agyműtétje utáni 'utazását', ezért úgy gondoltam, hogy örülne neki, ha egy utolsó bejegyzést írnék azoknak, akik szerették és támogatták őt (...) Mindig mosolygott, még a műtéte után is, amikor nehéz időket élt meg. A végsőkig harcolt, ő volt a legerősebb nő, akit ismerek” - idézi a People.