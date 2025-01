Kiderült a nagy titok: ezért viselte a szemeit eltakaró kalapot Melania Trump

A 47. amerikai elnök beiktatási ceremóniáján megjelent Donald Trump egész családja, köztük Melania Trump is. A First Lady sötétkék szettje egy nagyon elegáns sötétkék kabátból állt, amit a tőle megszokott égig érő magassarkúval viselt. A legtöbb figyelmet Melania Trump sötétkék és fehér kalapja kapta, amiből az elnök felesége alig látott ki, és még a férje is alig tudott neki puszit adni a ceremónián. A kalap viselésének több oka is van.

Melania Trump kalapja megosztó volt, de a kalap szimbolikus viselet.

Forrás: Getty Images/The Inauguration Of Donald J. Trump As The 47th President

Melania Trump kalapviseletének több oka is van

Melania Trump kalapja nem a hagyományos, amerikai First Lady kalap volt, amit korábban Hillary Clinton és Jackie Kennedy is viseltek.

A New York-i kalapkészítő, Eric Javits által tervezett kalap szigorú, mégis elegáns kiegészítője volt Melania rendezett, katonai stílusú öltözetének. A rejtélyes kalap viseletére pedig magánéletének megőrzése volt az oka, és szimbolikus jelentése.

Ahogy nyilvános személyisége kialakult, továbbra is vágyott a magánéletre, amit a ruhái és megjelenése jól tükröznek. Sziluettjei hosszú ujjúak lettek, derékban szűkítettek, kemény vállakkal, szinte katonai hangulatot idézve.

Nem tudták, hogy viselni fogja-e

Eric Javits, a kalap tervezője és készítője a CBS News-nak adott interjújában elmesélte, hogy nem tudta, hogy a First Lady fogja-e viselni a mára ikonikussá vált kalapot. Ennek az oka az volt, a beiktatási ceremónián az utolsó pillanatban hajtottak végre változtatásokat a fagyos időjárás miatt. A tervező elmondta, hogy szerinte Melania Trump fantasztikusan nézett ki, a szettje elegáns és összeszedett volt, ami jól tükrözte az esemény formalitását. A tervező szerint a kalap egy nagyon egyszerű és visszafogott darab, amihez kellett a First Lady szépsége és bája, hogy életre keltse és olyan ikonikussá tegye, ami miatt megosztó véleményeket váltott ki az emberekből.

Az első kalap tönkrement

Az interjúból az is kiderült, hogy Melania első kalapja tönkrement. Melania teljes szettjét szállító repülő viharba került, így a First Lady kalapja is megsérült, a ruhái pedig szintén nem viselhető állapotban érkeztek, így a ruhát tervező Adam Lippes-nek és a kalapot készítő Eric Javitsnak is újat kellett készítenie az utolsó pillanatban.