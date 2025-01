Mától nem érhető el az Ügyfélkapu: ez történik azzal, aki nem váltott időben

Ahogy azt már hetek óta ígérték, a mai nappal, azaz január 16-tól megszűnt a régi Ügyfélkapu, mostantól kizárólag az Ügyfélkapu+ használható, ami a réginél egyszerűbb és biztonságosabb bejelentkezést tesz lehetővé. De mi van azokkal, akik elfelejtettek átregisztrálni? Aggodalomra semmi ok! Mutatjuk, mit tehetsz, ha te is megfeledkeztél a határidőről.

Továbbra is lehet Ügyfélkapu+-ra váltani

Forrás: Shutterstock

A határidő után is lehet Ügyfélkapu+-ra váltani

Bár az Ügyélkapun már valóban nem lehet ügyeket intézni, senkinek nem kell aggódnia, Ügyfélkapu+-ra még mindig válthat, aki eddig nem tette meg. Attól sem kell megijedni, hogy ezért most órákat kell a Kormányablakban sorban állni, mert a határidőn túl átregisztrálóknak sem szükséges személyesen megjelenniük, az Ügyfélkapu+-ra váltás továbbra is lehetséges online, amihez útmutatót is biztosítanak az oldalon.

Tehát, ha lemaradtál, annyit kell tenned, hogy felmész az Ügyfélkapu oldalára, és ott a leírás szerint, e-mailes lehetőséget választva vagy hitelesítő alkalmazással váltasz.