Ezek a NASA legújabb információi a Földet fenyegető YR4 aszteroidáról

Ahogy megírtuk egy újonnan felfedezett aszteroida, a 2024 YR4, nagy sebességgel közelít a Föld felé, és a tudósok szerint akár egy teljes várost is elpusztíthat, ha becsapódik. A NASA kiemelt projektként kezeli az ügyet és most új információkat is közzé tettek.

Egyre kisebb az esélye, hogy a 2024 YR4 aszteroida 2032-ben eltalálja a Földet

Forrás: Northfoto

Tovább csökkent az aszteroida becsapódási esélye

A tudósok február elején frissítették az objektummal kapcsolatos kockázatelemzést, és jelenleg 2,3 százalékos valószínűséget adnak annak, hogy a 2024 YR4 2032. december 22-én becsapódik a Földbe. A NASA legfrissebb, február 18. és 20. között gyűjtött adatai szerint még ennél is kisebb az esélye - szám szerint 0,28% - annak, hogy a 2024 YR4 jelű aszteroida 2032-ben eltalálja a Földet - írja a Space.com. A becsapódás valószínűségének drasztikus csökkenésével az asteroida a Torino-skálán már nem a 3-as hanem 1-es besorolású, ami azt jelenti, nem igényel kiemelt figyelmet.

Ha mégis becsapódik...

Az aszteroida kockázati folyosója Dél-Amerika északi részétől az Atlanti-óceánon át a Szahara déli területin, az Arab-félsziget déli részén, Indián, Kína déli részén, valamint a Csendes-óceánon át tart. Ez azért nagy probléma, mert a szóban forgó területek igen sűrűn lakottak, így az esetleges becsapódás rengeteg emberéletet követelne. A legveszélyeztetettebb országok India, Pakisztán, Banglades, Etiópia, Szudán, Nigéria, Venezuela, Kolumbia és Ecquador. Azzal sem járnánk sokkal jobban, ha az óceánba csapódna a 2024 YR4, mert az szökőárat eredményezne, lehetséges pusztítása a rejtélyes 1908-as Tunguzkai becsapódáshoz mérhető.