Sajtot lehetne reszelni a háromgyerekes Jessica Alba hasán

A 43 éves Jessica Alba jó néhány évet letagadhatna. Most a nyaralásáról töltött fel néhány fotót - immár elvált édesanyaként.

Jessica Alba három gyerek után is topformában van

Forrás: Getty Images

Jessica Alba élvezi az életet

Jessica Alba nem szomorkodik a Cash Warrentől való válása után. A színésznő jelenleg a mexikói Cabóban nyaral 6 éves fiával, Hayesszel, akit szintén megmutatott a követőinek. De nem csak Cabóról és legkisebb gyerekéről posztolt, hanem bikinis fotókkal is elkápráztatta követőit. Az egyik pedig képen topot és lapszoknyát visel, ahol remekül látszik, milyen lapos és izmos a hasa. Igaz, ezt már nem először bizonyította.

Az év elején adták be a valókeresetet

Jessica Alba és férje, Cash Warren január elején még együtt ünnepelte Hayes fiuk 7. születésnapját. De szilveszterkor Alba egy rejtélyes üzenetben azt írta, hogy 2024 „tele volt kapcsolatokkal, fejlődéssel, kalandokkal, nevetéssel, békével, testvériséggel, átalakulással, újjászületéssel, örömmel és rengeteg szeretettel”. Jessica Alba január 16-án, csütörtökön jelentette be, hogy válik férjétől Cash Warrentől. „Évek óta az önmegvalósítás és az átalakulás útján vagyok – egyénileg és Cash-sel együtt is. Büszke vagyok arra, ahogyan párként és a házasságunkban fejlődtünk az elmúlt 20 évben, de most itt az ideje, hogy új fejezetet nyissunk” – írta.