Bényi Ildikó lánya minden adását megnézte: Fanninak ő volt a példaképe

Ahogy a tragikusan fiatalon - 55 évesen - elhunyt Bényi Ildikó, úgy lánya Tótfalusi Fanni is a képernyőre termett. 2024 augusztusában M2 Petőfi TV riportere és az Esti Kornél című műsor háziasszonya a Luxor Show-ban tűnt fel a Duna tévén. Ott jelentették be, hogy Fanni vezeti ezentúl a sorsolási műsorokat.

Bényi Ildikó lánya, Tótfalusi Fanni boldogan vállalta a felkérést

Fanni büszke volt arra, hogy édesanyja, Bényi Ildikó nyomdokaiba léphetett

„Édesanyám öt és fél éven keresztül vezette a Lottóshow-t, ettől még különlegesebb számomra az új kihívás, büszke vagyok rá, hogy követhetem. Sok szép emléket őrzök abból az időszakból: kisgyerekként otthon a képernyő előtt próbáltam megtippelni, hogy milyen számokat sorsolnak ki aznap, augusztus 10-étől pedig ott állhatok a stúdióban” – nyilatkozta akkor Fanni a mediaklikk.hu-nak.

Mindig számított neki édesanyja véleménye

„Sokat adok anyukám véleményére. Az M2 Petőfi TV-nél is műsorvezetőként dolgozom, anya pedig nézi az összes adást, azt követően pedig elmondja a véleményét, és tanácsot is ad, amire nagyon is szükségem van. Hiába az anyukám, képes objektíven hozzáállni a dolgokhoz. Nyaralni általában együtt megyünk, és közös hobbink a terápiás vásárlás is. Mivel közel lakom, így sokszor készülünk együtt műsorokra, de filmet is szoktunk nézni. Az idei nyár abszolút a Balatonról és az ingázásról szólt. A nagy­pa­pám Északkelet-Magyarországon él, ahol anyukám szülőfaluja van, így e két térség között jöttünk-mentünk” – idézi Fanni 2024. szeptemberében adott nyilatkozatát a Bors.