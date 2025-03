Éljen a színház: íme minden idők 5 legsármosabb magyar színésze

A színház világnapja remek alkalom, hogy megemlékezzünk azokról a magyar színészekről, akiknek filmjeit nem csak a zseniális történet miatt nézzük szívesen újra és újra...

Darvas Iván és Latinovits Zoltán magyar színészek.

Forrás: Fortepan/Szalay Zoltán

A legsármosabb magyar színészek

Tehetség és kisugárzás

Régóta tudjuk, hogy nem kell szupermodell külsővel rendelkezni ahhoz, hogy valaki kimagasló színész legyen, de milyen szerencsés, amikor a tehetség szívdöglesztő külsővel párosul! Jó pár ilyen példa van a magyar színháztörténetben, mi pedig csemegéztünk egy kicsit közöttük a színház világnapja alkalmából.

1. Darvas Iván

Darvas Iván

Forrás: Fortepan / Bojár Sándor

A kétszeres Kossuth- és Jászai Mari-díjas érdemes és kiváló művész kora egyik legnagyobb sztárja volt, ellenállhatatlan kisugárzása pedig a nők körében is hihetetlen népszerűvé tette. Olyannyira, hogy állítólag még a nevelt lánya is beleszeretett. Tolnay Klárival kötött házasságuk legendás volt, ám nem tartott örökké: 10 év után elváltak útjaik és Darvas ezután kétszer is újraházasodott.

2. Latinovics Zoltán

Latinovits Zoltán

Forrás: Fortepan / Révész György

A színészkirályként is emlegetett Jászai Mari-, Balázs Béla- és posztumusz Kossuth-díjas magyar színészt bálványozták a nők, ám az ő szíve egyedül a csodálatos Ruttkai Éváért dobogott, akivel az első találkozásukkor egymásba szerettek és szerelmük a színészóriás tragikus haláláig kitartott.

3. Jávor Pál

Jávor Pál

Forrás: Fortepan / Fortepan

Minden idők egyik legismertebb és legkedveltebb magyar színészét az első magyar filmsztárként tartják számon. Jávor a második világháború előtt hazánk egyik legnagyobb csillaga volt, zseniális karakterformálásának és őrülten sármos külsejének hála.

4. Tordy Géza

Tordy Géza

Forrás: Fortepan / Hunyady József

A Nemzet Színésze fiatalon a magyar filmek egyik állandó sármőrje volt karakteres arca és intenzív tekintete miatt. A Kőszívű ember fiainak filmváltozatával a népszerűsége a plafont verdeste és egészen idős koráig a színpadon maradt.

5. Huszti Péter

Forrás: Fortepan / Szalay Zoltán

A Nemzet Művésze a klasszikus színészi eleganciát képviselte: nem csak megjelenése tette különösen vonzóvá a színészt, hanem műveltsége és kifogástalan modora is.