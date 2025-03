Palántázás vagy direktvetés? — A válasz nem olyan egyszerű, mint gondolnád

Palántázás vagy direktvetés?

Akinek megvannak a palántázáshoz a megfelelő eszközei, helye, esetleg egy fóliasátra, mini üvegháza, annak a válasz egyértelműen a palántázás. Tény, hogy sok munkával jár, de kevésbé lelkes hobbikertészek vásárolhatják is a palántákat, rengeteg helyen lehet kapni paradicsompalántát, paprikát és sok más zöldséget is. Ezzel sok munkát megúszhatsz, és persze lesz, amit nem... Akárhogy is, csak az az igazi, ha a magtól magad gondoskodsz a napi betevődről.

A legtöbb népszerű zöldség vagy gyümölcs, mint a már említett paradicsom, paprika, akár az édes burgonya, a cukkini és a cékla palántázható, ám azokat a növényeket, amelyeknek a gyökerét fogyasztjuk — pl. sárgarépa —, nem lehet palántázni, ezeket szabad földbe érdemes vetni.

Direktvetést igényel a burgonya és a hagymafélék is — előbbit gumóról, utóbbit dughagyma formában érdemes vetni.

Vannak olyan növények, amelyek így is, úgy is vethetők, ilyenek például a salátafélék.

Palántázás házilag, a palántázás menete és a paradicsompalánta nevelése

Fontos, hogy bár lehet kísérletezni a fogyasztásra vásárolt zöldségek magjával, nem érdemes, hiszen rengetegféle és fajta vetőmag közül tudsz válogatni, és a magok nem is kerülnek sokba.

A palántaneveléshez szükséged lesz szaporító tálcákra, ezekből többféle méret kapható. A legnépszerűbb, akár a balkonon, erkélyen is nevelhető zöldség (gyümölcs) palántázását érdemes kis méretű tálcákban elkezdeni, a későbbiekben úgyis át kell majd ültetned nagyobb méretűbe, majd még később a kertedbe. A paradicsom palántázása a lakásban, házban is megtörténhet, megfelelő fényviszonyok és körülmények között tökéletes hely neki az otthonod. A vetőmag csomagolásán megtalálod az utasításokat is arról, hogy az adott fajtának mennyi vízre, fényre, földre van szüksége, kövesd a leírtakat. A paradicsompalánta ültetése és általában a palánták kiültetése 4-5 hét elteltével történhet meg, ekkor már a végleges helyükre ültethetők, akár a kertbe, akár a balkonra egy nagyobb balkonládába.