Ne csodálkozz, ha fáj a fejed: hatalmas hidegfront tör be az országba

Ha úgy ébredtél, mintha egy gorilla dobolt volna egész éjjel az agyadban, ne a kávéfőzőt hibáztasd. Hidegfront jön. De nem ám olyan kis „húzzunk kardigánt”-típusú hidegfront, hanem az az igazi, viharos, jégesőt szóró, „na most aztán kap mindenki a természetből” fajta.

Ma a nagy széllel betör a hidegfront

Forrás: Shutterstock

Hatalmas széllel jön a hidegfront

A koponyeg.hu előrejelzése szerint ma egy markáns hidegfront éri el hazánkat, ami nem finomkodik: záporokat, zivatarokat, sőt, néhol jégesőt is hozhat. És hogy mindezt ne ússzuk meg szárazon, viharos széllökések is kísérik a bulit.

Ez már önmagában sem hangzik túl pihentetően, de jön a csavar: sokak számára a front nemcsak esernyőt, hanem fejfájást, migrént, ingerlékenységet is jelent. Igen, azok a bizonyos „frontérzékenyek”, akik ilyenkor jobban szenvednek, mint a kisgyerekek délutáni alvásidő előtt.

Hogy miért történik ez?

A gyors légnyomásváltozás, a páratartalom ingadozása és a hőmérséklet zuhanása igazi koktélként hat az idegrendszerünkre. A szervezet próbál alkalmazkodni, de közben fáj a fej, feszít a nyak, borul a hangulat. A patikákban ilyenkor fogy a fájdalomcsillapító, és a kávézókban a kávé, veszélyes gyorsasággal.

És hogy meddig tart a móka? A front gyorsan átvonul, de a zivataros, szeles idő kitart a hét második feléig is – úgyhogy ha lehet, ne most kezdj szabadtéri meditálásba vagy kerti grillezésbe. Hacsak nem akarod, hogy a kolbászodat is elvigye a szél.

Szóval ha ma kicsit hisztisebb vagy, mint szoktál, vagy épp a fejed helyén csak egy nyomó üst van: nyugi, nem veled van a baj. Az időjárás kezdte. Megint.