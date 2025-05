Megint ránk rúgja az ajtót a hideg! Ha azt hitted, végre jobb idő lesz, nagyot tévedtél

Május 15-én, csütörtökön észak, északnyugat felől markáns hidegfront éri el az országot, amelynek hatására már déltől többfelé alakulhatnak ki esők, záporok, délen pedig akár zivatar is lecsaphat. A felhőzet erősen megnövekszik, az északnyugati szél pedig több helyen megerősödik. A csúcshőmérséklet 19 fok körül alakulhat, ám estétől gyors lehűlés várható, megint jön a hideg időjárás.

Időjárás: jön a hidegfront, nem lesz köszönet abban, ami ránk vár - Képünk illusztráció

Időjárás: beetet a péntek, de aztán lecsap a hideg

Pénteken ugyan sok napsütésre számíthatunk, de délután újabb gomolyfelhők érkeznek, és elszórtan zápor is előfordulhat. Az északnyugati szél szinte országszerte erős lesz, a hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.

Szombaton is marad a szél – akár viharos széllökések is lehetnek –, miközben a napsütést újra gomolyfelhők zavarják meg, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet délután 16-17 fok körül alakul.

A hét utolsó napján, vasárnap többórás napsütésre van kilátás, ám délután ismét megnövekszik a gomolyfelhőzet, és szórványosan záporokra is számítani lehet. A csúcsértékek 15 és 20 fok között ingadoznak majd - írja a Köpönyeg.

Hétfőn újabb hullám jön: egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar, a hőmérséklet 15–21 fok között tetőzik. A nyugati szél ezen a napon is erősen fúj majd.