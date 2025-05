Itt van Katalin hercegné és Meghan Markle veszekedésének igaz története: kitálalt egy alkalmazott

Katalin hercegné és Meghan Markle 2018-as összetűzése Sarolta hercegnő koszorúslányruhájával kapcsolatban előkerült egy új könyben. Tom Quinn azt írja a Yes, Ma’am: The Secret Life of Royal Servants (Igenis, asszonyom: A királyi szolgálók titkos élete) című könyvében, hogy a nézeteltérés mindkét nőt mélyen megrázta. „Az igazság az, hogy Meghan mondott néhány dolgot, amit később megbánt, és Katalin is mondott néhány dolgot, amit később megbánt – de mindez a pillanat hevében történt. Mindkét nő kisírta a szemét” – idézett a mű egy névtelen forrást.

Meghan Markle és Katalin hercegné konfliktusa ismét előkerült egy új könyvben

Katalin hercegné és Meghan Markle vitájának története

A történet először úgy került a nyilvánosság elé, hogy Meghan megríkatta Katalint. Ezt Meghan később tagadta, és így nyilatkozott: „Nem hiszem, hogy fair lenne vele szemben, ha belemennénk a részletekbe, mert bocsánatot kért. Azt nehéz volt feldolgozni, hogy olyasmiért hibáztattak, amit nem én tettem, hanem velem történt.”

Elmondása szerint Katalin hercegné később elnézést kért tőle, virágot és egy üdvözlőkártyát vitt neki. „Ez nem konfrontáció volt” – hangsúlyozta Meghan.

Harry herceg a Tartalék című emlékiratában is részletesen beszámolt a konfliktusról. Leírása szerint Katalin az esküvő előtti napokban üzenetet küldött Meghannak, amelyben aggodalmát fejezte ki a koszorúslányruhák – különösen Sarolta hercegnőé – miatt. Meghan azt javasolta, hogy vigyék el a kislányt a palota szabójához, hogy ott igazítsanak a ruhán. Később, amikor a két hercegné személyesen is találkozott, Katalin állítólag ragaszkodott ahhoz, hogy a ruha túl nagy, és Sarolta sírva fakadt a próbán. Harry a könyvében azt írta, hogy amikor hazaért, Meghan Markle a konyha padlóján zokogott a stressztől.

II. Erzsébet királynő akkor így kommentálta a történteket: „A visszaemlékezések eltérhetnek.”

Katie Nicholl királyi szakértő szerint Katalin hercegné nagyon megalázónak érezte, hogy vitájukról írtak a sajtóban, mert soha nem akarta, hogy az ügy nyilvánosságot kapjon.