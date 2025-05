Konklávé: ekkor derülhet ki legkorábban, hogy ki az új pápa

Május 7-én, szerda délután fél ötkor vonulnak be a pápaválasztó bíborosok a Sixtus-kápolnába, hogy megkezdjék a konklávét, amelynek során megválasztják a katolikus egyház következő vezetőjét. A választásra jogosult 135 bíborosból 133 van jelen a Vatikánban – a spanyol Antonio Canizares és a kenyai John Njue betegség miatt lemondta részvételét.

Pápaválasztás: a fehér füst azt jelzi, hogy a bíborosok egyezségre jutottak

Forrás: AFP

A pápaválasztás menete

A választáshoz szükséges kétharmados többséghez 89 szavazat kell. A bíborosok szerdán közös reggelivel és imával indítják a napot a Szent Márta-házban, majd tíz órakor a Szent Péter-bazilikában vesznek részt a megválasztandó pápáért bemutatott szentmisén, amelyet Giovanni Battista Re bíboros, a testület dékánja celebrál.

Délután autóbusszal szállítják őket az apostoli palotákhoz, ahol 16:30-kor közösen vonulnak be a Sixtus-kápolnába. Az ajtót a legfiatalabb választó, Mykola Bychok melbourne-i püspök zárja be. A sorsolás alapján dől el, kik lesznek a szavazásellenőrzők és a jegyzőkönyvvezetők. Ismertté vált a szavazási sorrend is: az első voksot Pietro Parolin adja le, Erdő Péter tizedikként szavazhat, míg a tavaly decemberben bíborossá kreált Németh László százegyedikként szavaz. Legkorábban 19 óra körül várható tehát eredmény.

Amennyiben az első szavazási fordulóban nem sikerül megválasztani az új pápát, akkor csütörtökön délelőtt két további voksolást tartanak: ha az első sikeres, a fehér füst fél 11 körül szállhat fel; ha nem, dél körül várhatunk ismét eredményt. Ugyanez a menetrend vonatkozik a csütörtök délutáni szavazásra is: a voksolást követően este hét óra körül dőlhet el, ki lesz az új pápa.

A Vatikán által nyilvánosságra hozott közlemény szerint a bíborosok olyan egyházfőt keresnek, aki „pásztorként” képes példát mutatni emberiességből, megtestesíti az egyház irgalmas arcát, és reményt nyújt a „háborúk, erőszak és polarizáció jellemezte” világban. A szavazás helyszínéül szolgáló Sixtus-kápolna teljes konklávéra kész állapotban várja a bíborosokat; a szomszédos teremben háfrom különböző méretű fehér reverenda van előkészítve az új pápa számára.