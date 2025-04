Bugyi nélkül pózolt Kim Kardashian - FOTÓ

Kim Kardashian a melleit egy szőrmefelsővel takarta, de a hozzá tartozó bugyit elfelejtette felvenni. Nem csoda, hogy a posztért több százezer lájkot kapott.

Kim Kardashian 44 évesen is bomba formában van

Forrás: AFP

Kim Kardashian bugyi nélküli fotói

Kim Kardashiannak minden bizonnyal több gardróbszekrénye is van, mit több, gardróbszobája. Ezek egyikében, egy cipőkkel és ruhákkal teletömött gardróbban készítették a fotókat, amelyeket a celeb „próbafelvételeknek” nevezett.

Hogy a fotóknak van-e köze ahhoz, hogy exe, Kanye West és felesége, Bianca Censori szakítottak, nem tudni, de hogy a volt férje válófélben lévő asszonyát még így sem tudta überelni, az biztos.

Censori és West szakításának híre is mostanában röppent fel — állítólag Biancának lett elege Kanye közösségimédia-posztjaiból és abból, hogy még ahhoz is engedélyt kell kérnie a férjétől, hogy felöltözhessen, és ha igen, mibe. Kanye West az új albumára írt is egy számot, amelyben Censorinak üzen, arra kérve őt, hogy térjen vissza hozzá.