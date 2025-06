Durva meglepetést tartogat a hidegfront – kiderült, hova csap le először

Az extrém meleg napok után a csütörtöki hidegfront hozhat enyhülést – de a lehűlés nem lesz mindenhol csendes. A szakértők szerint több helyen viharos szél, intenzív záporok és villámlás kísérheti a front átvonulását. Az előrejelzések szerint hat vármegyét érinthet a zivatarveszély, a hőmérséklet pedig helyenként rekordközeli magasságokból zuhahat vissza.

Időjárás: záporokkal, széllel, villámlással érkezik a hidegfront

Forrás: Shutterstock

Időjárás: csütörtökön érkezik a hidegfront

A legfrissebb előrejelzések szerint csütörtökön érkezik meg az a hidegfront, amely végre komolyabb változást hozhat a nyár első nagyobb hőhullámában. Az elmúlt hetek frontjai legfeljebb helyi záporokat okoztak, de országosan nem volt hatásuk. Most azonban más lehet a helyzet: a frissen kiadott figyelmeztetései szerint hat vármegyét is érinthet az érkező viharzóna.

Napközben még a hőség dominál: az országos napi melegrekord – amely jelenleg 31,6 Celsius-fok – több mérőállomáson is megdőlhet. A legforróbb területek az Alföld déli részén várhatók, itt akár 38-39 fokot is mérhetnek.

A figyelmeztetések szerint záporokra és zivatarokra kell készülni Fejér, Veszprém, Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala és Komárom-Esztergom vármegyékben.

A hidegfront az esti órákban éri el hazánkat - írja a Köpönyeg. Ezzel egy időben az északnyugati szél is megerősödik, nagy területen akár viharossá is fokozódhat. Ez nemcsak a hőérzetet csökkenti, hanem a zivatarok intenzitását is befolyásolhatja.