Mennydörgéssel, villámlással érkezett meg a hidegfront — 15 vármegyére adtak ki riasztást

A csütörtöki melegfront-döntögetés után csütörtökről péntekre virradóra megérkezett a várva várt hidegfront. Hatalmas vilámlásokkal és mennydörgésekkel köszöntött be, és hozott némi csapadékot és az előző napihoz képest frissebb levegő is. De a hatása nem lesz hosszú távú, az időjárásra továbbra is a hőség lesz a jellemző.

Az időjárás zivatarokkal hoz némi enyhülést, de igazi lehűlés és nagyobb mennyiségű csapadék nem várható

Forrás: Shutterstock

Milyen időjárás vár ránk pénteken?

Reggelig, kora délelőttig még sokfelé lesz erősen felhős az ég, ezt követően általában sok napsütés várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett. A front mögött nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérik az északnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Késő estére 20 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.

Figyelmeztető előrejelzés van érvényben minden megyére

A hidegfront mentén nyugat, délnyugat felől kialakuló zivatarok várhatóan késő estére, kelet, északkelet felé haladó irányban elhagyják az országot. Az erősebb cellákat akár 70-80 km/órás viharos széllökések, jégeső és intenzív, 25 mm feletti csapadékmennyiség kísérheti. Napközben egy rövid időre szünetet tarthatnak, de délutántól elsősorban az északkeleti tájakon ismét zivatarok várhatók, köztük egy-egy hevesebb, 80-90 km/órás széllökéssekkel és 2 m-nél nagyobb jégdarabokkal járó vihar is lehet. Emellett az esti órákban az északnyugati, nyugati területeinken is előfordulhat villámlás. Éjszakára a zivatartevékenység fokozatosan szűnik, legtovább az északkeleti tájainkon maradhat aktív a légkör.

15 vármegyére a zivatarok, a többire a hőség miatt van érvényben riasztás.

A hétvége időjárása

Szombaton folytatódnak a kisebb-nagyobb esők, de a napsütés továbbra is velünk marad. Hidegfronttól függetlenül megerősödik az északnyugati szél, a hőmérséklet 29-35 fok közötti hőmérséklettel. Vasárnaptól újabb melegedés várható.

Bár némi csapadék hullik a hétvégén, az aszály kérdését az előrejelzések szerint nem pénteki eső oldja meg.