Ismét Budapesten látható a legnagyobb LEGO modellekből épült kockakiállítás

Okató diorámák

A kiállítás egyik fő célja a játékos tanulás! A látogatók követhetik a pillangó és a béka életciklusát, felfedezhetik a megújuló energiaforrások fontos környezetvédelmi témáját, áttekinthetik a kémiai kötéseket és megtanulhatják, hogyan kell olvasni a periódusos rendszer táblázatát. A különleges találmányok zónája bemutatja a világot megváltoztató innovációkat, egy 3 méter széles időzóna-térkép pedig megmutatja, hogy éppen hány óra van a Földön.

Játékzóna

A játékosok otthon érezhetik magukat! Fedezd fel a digitális sikerszériából, a Minecraft™ -ból, a klasszikus Super Mario Bros-ból, a Sonic-ból, a World of Warcraft epikus jeleneteiből és az Angry Birds vidám madaraiból ihletett diorámákat. Az analóg szórakozás rajongóit hagyományos csocsó asztalok várják!

Interaktív modellek

Nem feledkeztünk meg a téglák és a mechanika rajongóiról sem! A kiállítási területen a látogatók mozgó vonatokat, egy nyüzsgő városban egy körhintát, vagy akár egy felszálló kockából készült repülőgépet is működtethetnek. De ez még nem minden – életre kelthetnek egy farkcsapkodó hódot, egy szárnycsapkodó pillangót, egy vágtázó lovat vagy futó prérikutyákat!

Téglával festett mozaikok

Több millió apró tégla összeállhat egy koherens, lélegzetelállító egésszé? Természetesen! Kreatív építőink ikonikus filmplakátokból, a naprendszer modelljéből, valamint olyan híres személyiségek portréiból alkottak galériát, mint Salvador Dalí, Albert Einstein, Muhammad Ali, az afgán lány, Janis Joplin és Michael Jackson – mindezt több ezer LEGO téglából. Az egyik legnépszerűbb látványosság Robert Downey Jr. 3D-s kocka portréja, amelyen Iron Man-né alakul át, valamint a kecses „Sárkányos lány” 3 méteres mozaikja.

A felnőttek és gyerekek egyaránt számtalan saját modellt építhetnek.

A kiállítás mellett játszóház is várja a látogatókat

A modellkiállítás nemcsak látnivalókat kínál, hanem a Fun Park játszóház területet is, ahol minden látogatónk, felnőttek és gyerekek egyaránt számtalan saját modellt építhetnek. Emellett a legkisebbek számára egy DUPLO (dupla méretű kockák) játszótér is rendelkezésre áll. Megismételhetik modelljeinket, új terveket készíthetnek, és akár rajzolhatnak vagy írhatnak is a LEGO kockákkal. A játszóház remek lehetőség a szórakozásra, ráadásul a játékidő korlátlan.