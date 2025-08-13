Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 13., szerda

2025.08.13.
A nyári hónapokban az intimfertőzések kockázata is nagyobb. A meleg, a párás környezet és a nem megfelelő öltözködés együttese kedvez a hüvelygomba kialakulásának – még azoknál is, akik egyébként nem hajlamosak rá. Éppen ezért fontos, hogy tisztában legyünk azokkal a tényezőkkel, amelyek ilyenkor veszélyt jelenthetnek a női egészségre.

A hüvelygomba nyáron sokkal gyakoribb vendég, mint gondolnánk, és ennek nemcsak a strandolás vagy a szexuális élet lehet az oka – gyakran elég hozzá egy rosszul megválasztott fehérnemű vagy egy egész napon át viselt szűk nadrág. Most olyan témákról lesz szó, amelyekről ritkán beszélünk, pedig minden nőnek érdemes lenne tudnia róluk.

egészség, hüvelygomba, fertőzés
Forrás: Shutterstock

A szűk ruhák többet ártanak, mint gondolnánk

Nyáron többször viselünk testhez simuló, szűk ruhákat. A tapadós farmer, a műszálas anyagból készült rövidnadrág vagy a szűk alsónemű sajnos ideális környezetet teremt a kórokozók számára. A levegőtlen, nedves közeg miatt felborulhat a hüvelyflóra egyensúlya, így megnő a fertőzések kockázata.

Mit tehetünk?

Érdemes természetes anyagból készült, jól szellőző ruhadarabokat választani, különösen hosszabb utazások vagy egész napos viselet esetén. A pamut alsónemű sokkal kíméletesebb a bőrhöz, mint a szintetikus változatok, mert jobb a szellőzése.

A tanga viselése nem minden helyzetben jó döntés

Bár a tanga nyáron kényelmes megoldásnak tűnhet, főként testhezálló ruhák alá, érdemes tudni, hogy rendszeres viselése hozzájárulhat az intimterületek fertőzéséhez. A vékony pánt utaztathatja a végbélnyílástól a kórokozókat, és kidörzsölheti az érzékeny bőrfelületet, így ott könnyebben telepednek meg a különféle kórokozók.

Mit tehetünk?

Alkalmanként nem okoz problémát a tanga viselése, mindennapi használatra azonban válasszunk inkább kényelmes, a végbélnyílásra nem közvetlenül ráfeszülő fehérneműt. A hüvely természetes védekezőrendszere meghálálja a körültekintést.

A fürdőruha nem utcai viselet – főleg nem vizesen

Strandolás után sokan maradnak hosszabb ideig vizes fürdőruhában. A nedves textil és a test melege együttesen „inkubátorhatást” eredményez, ami különösen kedvez a Candida gomba elszaporodásának.

Mit tehetünk?

Strandolás után érdemes minél hamarabb száraz ruhába átöltözni, különösen akkor, ha nem tudunk megszáradni a napon. Ez az egyszerű módszer a legalkalmasabb arra, hogy megelőzzük a bajt.

Tisztálkodás: nem a mennyiség, a minőség számít

A gyakori zuhanyzásra nyáron természetes igényünk van, ám az többet árt, mint használ, ha túlzásba visszük az intimterületek tisztítását. Az erős illatanyagokat tartalmazó tusfürdők, a gyakori irrigálás és a lúgos hatású szappanok mind hozzájárulhatnak a hüvelyflóra egyensúlyának felborulásához.

Mit tehetünk?

Használjunk kifejezetten az intimterületre ajánlott, pH-semleges tisztálkodószert, és ne felejtsük el: a hüvely öntisztuló szerv, amelynek működését felesleges és veszélyes túlzottan befolyásolni.

A szex is másképp hat a testre kánikulában

A nyári hónapokban felszabadultabban élünk nemi életet, különösen a nyaralások alatt. Ám a fokozott izzadás, a gyakori együttlétek és a partnerek váltogatása növelheti a fertőzések rizikóját.

Mit tehetünk?

A védekezésre nyáron is szükség van. Az óvszer nemcsak a nemi betegségektől, hanem a hüvelyflóra egyensúlyának zavarát okozó baktériumoktól is megóvhat. Ha pedig szokatlan tüneteket tapasztalunk – például égő érzést, viszketést vagy rendellenes folyást –, fontos, hogy időben kérjünk tanácsot szakembertől.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.

A Micovag Plus patikában kapható gyógyászati segédeszköz.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

https://www.micovag.hu/

