A hüvelygomba nyáron sokkal gyakoribb vendég, mint gondolnánk, és ennek nemcsak a strandolás vagy a szexuális élet lehet az oka – gyakran elég hozzá egy rosszul megválasztott fehérnemű vagy egy egész napon át viselt szűk nadrág. Most olyan témákról lesz szó, amelyekről ritkán beszélünk, pedig minden nőnek érdemes lenne tudnia róluk.
Nyáron többször viselünk testhez simuló, szűk ruhákat. A tapadós farmer, a műszálas anyagból készült rövidnadrág vagy a szűk alsónemű sajnos ideális környezetet teremt a kórokozók számára. A levegőtlen, nedves közeg miatt felborulhat a hüvelyflóra egyensúlya, így megnő a fertőzések kockázata.
Érdemes természetes anyagból készült, jól szellőző ruhadarabokat választani, különösen hosszabb utazások vagy egész napos viselet esetén. A pamut alsónemű sokkal kíméletesebb a bőrhöz, mint a szintetikus változatok, mert jobb a szellőzése.
Bár a tanga nyáron kényelmes megoldásnak tűnhet, főként testhezálló ruhák alá, érdemes tudni, hogy rendszeres viselése hozzájárulhat az intimterületek fertőzéséhez. A vékony pánt utaztathatja a végbélnyílástól a kórokozókat, és kidörzsölheti az érzékeny bőrfelületet, így ott könnyebben telepednek meg a különféle kórokozók.
Alkalmanként nem okoz problémát a tanga viselése, mindennapi használatra azonban válasszunk inkább kényelmes, a végbélnyílásra nem közvetlenül ráfeszülő fehérneműt. A hüvely természetes védekezőrendszere meghálálja a körültekintést.
Strandolás után sokan maradnak hosszabb ideig vizes fürdőruhában. A nedves textil és a test melege együttesen „inkubátorhatást” eredményez, ami különösen kedvez a Candida gomba elszaporodásának.
Strandolás után érdemes minél hamarabb száraz ruhába átöltözni, különösen akkor, ha nem tudunk megszáradni a napon. Ez az egyszerű módszer a legalkalmasabb arra, hogy megelőzzük a bajt.
A gyakori zuhanyzásra nyáron természetes igényünk van, ám az többet árt, mint használ, ha túlzásba visszük az intimterületek tisztítását. Az erős illatanyagokat tartalmazó tusfürdők, a gyakori irrigálás és a lúgos hatású szappanok mind hozzájárulhatnak a hüvelyflóra egyensúlyának felborulásához.
Használjunk kifejezetten az intimterületre ajánlott, pH-semleges tisztálkodószert, és ne felejtsük el: a hüvely öntisztuló szerv, amelynek működését felesleges és veszélyes túlzottan befolyásolni.
A nyári hónapokban felszabadultabban élünk nemi életet, különösen a nyaralások alatt. Ám a fokozott izzadás, a gyakori együttlétek és a partnerek váltogatása növelheti a fertőzések rizikóját.
A védekezésre nyáron is szükség van. Az óvszer nemcsak a nemi betegségektől, hanem a hüvelyflóra egyensúlyának zavarát okozó baktériumoktól is megóvhat. Ha pedig szokatlan tüneteket tapasztalunk – például égő érzést, viszketést vagy rendellenes folyást –, fontos, hogy időben kérjünk tanácsot szakembertől.
A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.
