Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 13., szerda Ipoly

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
popdíva

Katy Perry visszavágott a gyűlölködőknek: nem hitték, hogy képes rá, de a popikon megtette, amire senki nem számított

Getty Images North America - Kevin Mazur
popdíva Katy Perrynek Madison Square Gardenben közönség popsztár
Life.hu
2025.08.13.
Sokan egy lyukas garast sem adtak volna a popdíva terveinek megvalósításáért, de ő a fanyalgók nélkül és ellenére is megcsinálta. Bármennyire is gúnyolódtak rajta az irigyei, Katy Perry hozta, amit elvárt önmagától, és amit várt tőle a közönség.

Katy Perry augusztus 11-én, hétfőn teltházas közönség előtt lépett fel New Yorkban. Ezzel visszavágott a „gyűlölködőknek és az irigyeknek”.

Katy Perry
Katy Perry visszavág
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Katy Perrynek sok volt az ellendrukkere, de nem adta fel

A popsztár augusztus 11-én, hétfőn a New York-i Madison Square Gardenben tartott, teltházas Lifetimes koncertjén a közönségnek vallotta be, hogy egyesek egy lyukas garast sem adtak volna azért, hogy teltházas közönség előtt fog fellépni a 19 500 férőhelyes arénában.

Amikor üdvözölte a közönséget, így kezdte: „Azt mondták: »Kizárt! Az MSG-ben ez lehetetlen.« Én is féltem” – mondta a közönségnek, majd viccelődve hozzátette, hogy attól jobban fél, hogy megeszik egy „sarki hot dogot”, mint attól, hogy teltházas koncertet adjon.

„New York, te különleges vagy, és ezt te is tudod. De tudod mit, New York? Te egy gyönyörű, forró káosz is vagy” – mondta Perry a közönségnek, majd részletesen elmesélte, mit látott, mióta megérkezett New Yorkba.

„Megérkeztem New Yorkba, aminek olyan szaga volt, mint New Yorknak” – magyarázta, és így folytatta: „És tudjátok, miről beszélek. Késő este volt. Philadelphiából érkeztünk, és ugyanazon a sarkon, ahol részeg emberek hánytak, mások csókolóztak. Ez volt New York! És imádtam”.

Az énekesnő megjegyezte, hogy akkor végre megértette, miről szól ez a város. „Tudod, miért? Mert New York City az életet képviseli – a csúcsokat, a mélypontokat, a közbülsőket, mindent, ami zűrzavaros, mindent, ami gyönyörű, és biztos, hogy nem tökéletes, mert a tökéletesség illúzió. Megértettem, mert annyira rezonálok vele, mert az egyik kedvenc szavam az autenticitás, és tudod, mi New York? Autentikus!” – magyarázta a popdíva, miért imádja az USA legnagyobb városát.

Hollywood legmeglepőbb románca — Együtt a Dawson és a haverok és a Bridgerton sztárjai

Új sztárpár a láthatáron! Együtt látták a hétvégén Joshua Jacksont és Simone Ashleyt. A két sztár New Yorkban élvezte egymás társaságát, ami épp elég ok volt arra, hogy új románcról szóló pletykák keljenek szárnyra.

Hollywood legmeglepőbb románca — Együtt a Dawson és a haverok és a Bridgerton sztárjai

Ő az a szupersztár, akit a tűzvész idején Taylor Swift fogadott be — „Hálából” lerombolta a popikon fél otthonát

Az A-listás híresség interjúban árulta el, hogy Taylor Swift menedéket nyújtott neki a pusztító Los Angeles-i erdőtüzek idején, még január elején. Zoe Kravitz, aki évek óta a Grammy-díjas énekesnő közeli barátja, kedden, a Late Night With Seth Meyers című műsorban mesélt a kedves gesztusról, és arról, mit nyújtott ő cserébe a popikonnak.

Ő az a szupersztár, akit a tűzvész idején Taylor Swift fogadott be — „Hálából” lerombolta a popikon fél otthonát

Riadóztatták Vilmost és Katalint — A trónörököst és feleségét arra kérték, legyenek felkészülve

Veszélyben lehet a walesi hercegi pár otthona. Az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynöksége arra kérte katalin hercegnét és Vilmos herceget, hogy készüljenek fel, mert a sárga riasztás őket is érintheti.

Riadóztatták Vilmost és Katalint — A trónörököst és feleségét arra kérték, legyenek felkészülve

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu