Katy Perry visszavágott a gyűlölködőknek: nem hitték, hogy képes rá, de a popikon megtette, amire senki nem számított

Katy Perry augusztus 11-én, hétfőn teltházas közönség előtt lépett fel New Yorkban. Ezzel visszavágott a „gyűlölködőknek és az irigyeknek”.

Katy Perry visszavág

Katy Perrynek sok volt az ellendrukkere, de nem adta fel

A popsztár augusztus 11-én, hétfőn a New York-i Madison Square Gardenben tartott, teltházas Lifetimes koncertjén a közönségnek vallotta be, hogy egyesek egy lyukas garast sem adtak volna azért, hogy teltházas közönség előtt fog fellépni a 19 500 férőhelyes arénában.

Amikor üdvözölte a közönséget, így kezdte: „Azt mondták: »Kizárt! Az MSG-ben ez lehetetlen.« Én is féltem” – mondta a közönségnek, majd viccelődve hozzátette, hogy attól jobban fél, hogy megeszik egy „sarki hot dogot”, mint attól, hogy teltházas koncertet adjon.

„New York, te különleges vagy, és ezt te is tudod. De tudod mit, New York? Te egy gyönyörű, forró káosz is vagy” – mondta Perry a közönségnek, majd részletesen elmesélte, mit látott, mióta megérkezett New Yorkba.

„Megérkeztem New Yorkba, aminek olyan szaga volt, mint New Yorknak” – magyarázta, és így folytatta: „És tudjátok, miről beszélek. Késő este volt. Philadelphiából érkeztünk, és ugyanazon a sarkon, ahol részeg emberek hánytak, mások csókolóztak. Ez volt New York! És imádtam”.

Az énekesnő megjegyezte, hogy akkor végre megértette, miről szól ez a város. „Tudod, miért? Mert New York City az életet képviseli – a csúcsokat, a mélypontokat, a közbülsőket, mindent, ami zűrzavaros, mindent, ami gyönyörű, és biztos, hogy nem tökéletes, mert a tökéletesség illúzió. Megértettem, mert annyira rezonálok vele, mert az egyik kedvenc szavam az autenticitás, és tudod, mi New York? Autentikus!” – magyarázta a popdíva, miért imádja az USA legnagyobb városát.