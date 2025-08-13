A királyi család mocskos titka lelepleződött: most minden kiderül a királynő eltitkolt gyerekéről

A királyi családokban nem szokatlanak a botrányok és a titkok, amik előbb-utóbb felszínre kerülnek. Így van ez most az angol uralkodói házzal is. A több mint száz éve uralkodó, a nép körében népszerű Viktória királynő egy szigorú, de az életet rendkívül élvező uralkodó volt. Szívesen gurított le sört és bort, és szeretett jókat enni. Egyenes és szókimondó nő volt, bátran beszélt az intim együttléteiről is, ami akkoriban megdöbbentően szokatlan volt. Legendás viszonyának története kapcsán most egyre több bizonyíték kerül elő, ami alapjaiban írhatja át a korszak történelmét, és az uralkodó család rokoni szálait.

Viktória királynőt „Európa nagyanyja" néven emlegetik, mivel utódai az összes európai királyi családba bekerültek.

Forrás: Hulton Royals Collection

Szolgából szerető lett a skót megmentő

Viktória királynő nem engedte, hogy bárki megkérje a kezét, ő választotta férjéül Albert herceget. A herceg halála után Viktória teljesen összetört. Két évvel férje halála után két lányával egy hintós balesetet szenvedett, és ekkor jött a fordulat. A lovaskísérője, a skót John Brown mentette ki őket.

Innentől kezdve a gyászoló királynő egyre derűsebb lett. John Brown folyamatosan vele volt, szinte árnyékként követte, és olyan hangnemben beszélt az uralkodóval, amit senki nem mert volna megengedni magának. A királyné legjobb barátjaként emlegette, a lányai pedig már a „Mama szeretőjeként”. Ami mindenkit meglepett, hogy Johnnak csak a királynő adhatott utasításokat, és megemelte a fizetését is. Így persze azonnal elindult a szóbeszéd.

A királynő egyre kevésbé vállalta fel kötelességeit, ezért pedig Johnt okolták, akit egyszer meg is támadt a dühös tömeg. Az iránta érzett gyűlölet csak akkor ért véget, amikor megakadályozta a királynő elleni egyik merényletet. Onnantól kezdve a vihar elült. A gyanú tovább élt egészen a királyné halálig, aki viselte John anyjának jegygyűrűjét, halála előtt pedig azt kérte, temessék el vele az addigra már tüdőgyulladásban meghalt John hajtincseit zsebkendőjét és fényképét.

A titkos házasság rejtélye

Az angol jog szerint akkoriban nem házasodhatott volna meg egy uralkodó – pap, templom és nagy bejelentés nélkül – főleg nem kelhetett volna egybe egy lovásszal. A skót törvények viszont tartalmaztak egy kis csavart, ami miatt Viktória zárt körben, az egyház nélkül igent mondhatott John Brownnak. A kutatók szerint a házasságuk bizonyítéka a John bal kezén egyszer csak megjelenő arany pecsétgyűrű volt, a szakértők szerint azért fontos a bal kéz, mert akkoriban a nemesek és rangtalanok házasságát „balkezes házasságként“ emlegették. A királyi viszony híre eljutott egészen Svájcig, ahol egy lap leleplező cikket írt a kapcsolatukról, és megemlítettek egy gyermeket is.