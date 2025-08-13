A tudomány kiszámolta, hány barátra van szükséged – A végeredmény meglepő lehet

Van az a fajta furcsa magány, amikor látszólag minden rendben van, mégis ott lopakodik a hátad mögött, hiába gyűlnek a baráti csoportchat értesítései a telefonodon. Bemész dolgozni, eljársz eseményekre, válaszolsz a mémekre. Mégis, amikor valami igazán nagy dolog történik – valami tényleg fontos – hirtelen senki sem jut eszedbe, akinek írnál. Ez nem csak a te problémád. Egy friss kutatás szerint – amelyet a News Corp Growth Distillery és a Medibank végzett – a mentális jóllétünk szorosan összefügg azzal, hány emberre számíthatunk igazából.

Néha csak telik az élet, és csak próbáljuk elnyomni a magányt.

Forrás: Shutterstock

Gyötör a magány? Mi kell ahhoz, hogy jobban érezd magad?

A világban tombol a magány-járvány, a depresszió és a szorongás népbetegség. De mi a különbség a kiegyensúlyozott, jó mentális egészségnek örvendő emberek és azok között, akik el vannak magányosodva és csak próbálják túlélni a mindennapokat?

Plusz két barát.

Igen, ennyi.

Két ember, akinek bármikor írhatsz, ha szétesik a világ – és ők jönnek, hogy vállat vállnak vetve segítsenek rajtad, mert szeretnek. Ha most hirtelen meg kéne nevezned, ki az az ember, akinek azonnal írnál, ha kirúgnak vagy szakítanak veled? Kivel osztanád meg, ha nyernél a lottón? Hány ilyen ember jut eszedbe? A tudomány szerint nem baj, ha húsznál kevesebb.

A legendás 150-es szabály

Robin Dunbar brit antropológus híres elmélete szerint az ember agya nagyjából 150 stabil társas kapcsolatot tud kezelni. Ez a „Dunbar-szám” – ebbe bele kell férnie a szomszéd gyereknek, a családtagjaidnak, a volt főnöködnek, a kondi partnerednek, sőt, még a régi matektanárodnak is. Így gyorsan betelik a limit, ugye? Na de ők ettől még nem lesznek a barátaid.

Az elmélet szerint az emberek szociális élete több részre osztható

A valódi, szoros barátság ritkább és értékesebb, mint bármely másik emberi kapcsolat. A kutatások szerint 3–6 közeli barát az ideális szám: ők azok, akikkel megosztod a titkaidat, akiktől tanácsot kérsz, és akikkel úgy tudsz hallgatni, hogy közben beszélgettek.

Egy-két ember tartozik az „életmentő legjobb barát” kategóriába, és ha neked is van ilyen, akkor szerencsés vagy – statisztikailag nem sok embernek van ilyen ember az életében.