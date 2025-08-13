A tudomány kiszámolta, hány barátra van szükséged – A végeredmény meglepő lehet

Van az a fajta furcsa magány, amikor látszólag minden rendben van, mégis ott lopakodik a hátad mögött, hiába gyűlnek a baráti csoportchat értesítései a telefonodon. Bemész dolgozni, eljársz eseményekre, válaszolsz a mémekre. Mégis, amikor valami igazán nagy dolog történik – valami tényleg fontos – hirtelen senki sem jut eszedbe, akinek írnál. Ez nem csak a te problémád. Egy friss kutatás szerint – amelyet a News Corp Growth Distillery és a Medibank végzett – a mentális jóllétünk szorosan összefügg azzal, hány emberre számíthatunk igazából.
A világban tombol a magány-járvány, a depresszió és a szorongás népbetegség. De mi a különbség a kiegyensúlyozott, jó mentális egészségnek örvendő emberek és azok között, akik el vannak magányosodva és csak próbálják túlélni a mindennapokat?
Plusz két barát.
Igen, ennyi.
Két ember, akinek bármikor írhatsz, ha szétesik a világ – és ők jönnek, hogy vállat vállnak vetve segítsenek rajtad, mert szeretnek. Ha most hirtelen meg kéne nevezned, ki az az ember, akinek azonnal írnál, ha kirúgnak vagy szakítanak veled? Kivel osztanád meg, ha nyernél a lottón? Hány ilyen ember jut eszedbe? A tudomány szerint nem baj, ha húsznál kevesebb.
Robin Dunbar brit antropológus híres elmélete szerint az ember agya nagyjából 150 stabil társas kapcsolatot tud kezelni. Ez a „Dunbar-szám” – ebbe bele kell férnie a szomszéd gyereknek, a családtagjaidnak, a volt főnöködnek, a kondi partnerednek, sőt, még a régi matektanárodnak is. Így gyorsan betelik a limit, ugye? Na de ők ettől még nem lesznek a barátaid.
A valódi, szoros barátság ritkább és értékesebb, mint bármely másik emberi kapcsolat. A kutatások szerint 3–6 közeli barát az ideális szám: ők azok, akikkel megosztod a titkaidat, akiktől tanácsot kérsz, és akikkel úgy tudsz hallgatni, hogy közben beszélgettek.
Egy-két ember tartozik az „életmentő legjobb barát” kategóriába, és ha neked is van ilyen, akkor szerencsés vagy – statisztikailag nem sok embernek van ilyen ember az életében.
Van még egy szélesebb, lazább társaságod: 25-50 haver, ismerős, exmunkatárs, hobbitárs, akikkel jólesik időnként elmenni sörözni, pletykálni, vagy csak együtt nevetni valamin. Ezek a laza kapcsolatok is fontosak, mert színesítik az életedet, új impulzusokat hoznak – csak nem feltétlenül azok, akikre baj esetén számíthatsz.
Egy 2024-es magyar kutatás szerint a legtöbb felnőtt csupán 1–4 baráttal rendelkezik. Még megdöbbentőbb: minden negyedik embernek egyetlen barátja sincs. Nem, nem csak ismerőse – barátja. Ez nemcsak szomorú, hanem egészségileg is kockázatos.
Egyszerű az oka: az idő és figyelem véges. Egy szoros barátságot nem lehet heti egy „na, mizu?” üzenettel életben tartani. Kell hozzá jelenlét, érzelem, törődés. És ez bizony energiát igényel.
És ha most úgy érzed, hogy ez rád nem igaz, attól még lehet, hogy ma este érdemes ráírni valakire, akivel rég nem beszéltél.
Dr. Makai Gábor pszichológus szerint alapvetően társas lények vagyunk, ezért fontos szerepet játszanak az életünkben a társas kapcsolatok. "Nem mindegy azonban, hogy ezek a kapcsolatok milyen minőségűek, hiszen hatással vannak a hangulatunkra is. " Szerinte egy alapvetően kritikus környezet tovább tudja rontani a mentális állapotot. Ellenben, ha a környezet pozitív és támogató, az sokat segíthet a kilábalásban, így érdemes magunkat ilyen eberekkel körbe venni. Aki szorongó, az inkább visszavonul és elszigetelődik, ha nem nyúlnak utána, ezért az ilyen embereknek van a legnagyobb szükségük szoros kapcsolatokra.
Lehet száz követőd, ezer matched az online társkeresőn, meg két AI-barátnőd, ha úgy érzed, senki nem ért igazán... Tedd a kövezőket:
Menj emberek közé: járj el workshopokra, csatlakozz egy hobbiklubhoz, jógázz, énekelj, táncolj – mindegy, csak kapcsolódj más emberekkel és legyen meg a napi 10 perc szemtől szemkontaktus
