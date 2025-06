5 undorító dolog, amitől a randipartnered gyomrában nem a pillangók repkednek

4. Kellemetlen szagok

Teljesen oké, ha izgulsz a randi közben és emiatt megizzadsz egy kicsit. Tudod, mi nem oké? Ha ettől olyan bűzfelhő leng körül, hogy még egy halpiac is elismerően biccentene. Valószínűleg mindenki verejtékezett már életében és pont ezért mindenki ki is tapasztalta, hogy mivel tudja ezt a leghatékonyabban megelőzni, szóval hajrá! És nem, az sem oké, ha a szalvétádba itatod az izzadtságod, majd visszahajtogatod az asztalra. Mert ilyet is láttunk már!

5. A túlkompenzálás

Nem csak fizikai dolgok okozhatnak könnyen hányingert: az állandó dicsekvés, mások lenézése, a személyzet ugráltatása, a hangos és feltűnő beszéd mind-mind olyan randi red flag, ami láttán inkább spontán öngyulladásba kezdenénk, mintsem hogy folytassuk a randit.