A nők hajlamosak aggódni, ha a menstruációjuk nem pontosan ugyanúgy zajlik, mint szokott, azonban nagy a változatosság abban, hogy mi számít normálisnak. Arra, hogy ha a menstruációs vér híg és vizes, számos lehetséges magyarázat létezik, amelyek attól függnek, hogy mi a szokásos menstruációs ciklusod, és történt-e nagyobb változás mostanában. Bár sokan észreveszik, hogy a menstruációs vér színe és állaga napról napra változik, ha a menstruációd hirtelen világos és vizes lett, és ez korábban nem volt jellemző, érdemes felkeresni a nőgyógyászodat, hogy kiderítsd, mi okozza. Íme néhány lehetséges magyarázat rá.

A vizes menstruáció hátterében számos tényező állhat.

A vizes menstruáció lehetséges okai

Az időszakod első vagy utolsó napja van

Szakértők szerint a menstruációt bonyolult hormonális visszacsatolási rendszerek irányítják, így bárminemű zűrzavar hatással lehet rá. Néha előfordulhat, hogy a menstruáció első vagy utolsó napja világosabb, vékonyabb, vizesebb vérrel jár.

A menstruáció kezdetén ez az úgynevezett friss vér, amely gyorsan áramlik a méhből. A végén pedig egy enyhe, könnyedebb áramlás eredménye.

Nemrégiben kezdtél el hormonális fogamzásgátlót szedni

Általánosan elmondható, hogy a hormonális fogamzásgátlót használók menstruációja enyhébb, tehát ha nemrégiben kezdtél el szedni például fogamzásgátló tablettát, észreveheted a változást.

A fogamzásgátló enyhébbé teszi a menstruációkat. Ennek oka, hogy ezek a módszerek vékonyítják a méh nyálkahártyáját. Így kevesebb szövetnek kell leválnia a méhből.

Alacsony az ösztrogénszinted

Az alacsony ösztrogénszint könnyebb menstruációt eredményezhet, amely akár rózsaszínes és vizes is lehet. Ezt más tünetek is kísérhetik, például hüvelyi szárazság, fáradtság, fejfájás és hangulatingadozások. Az alacsony ösztrogénszint több okból is kialakulhat, például túlzott testmozgás, evési zavarok, illetve olyan egészségügyi állapotok, mint a hipopituitarizmus (a hipofízis alulműködése), autoimmun betegségek, Turner-szindróma és krónikus vesebetegség.

Súlyváltozás történt nálad

A súlyváltozás normális, különösen a menstruáció alatt, de a drámai változások hatással lehetnek a menstruációdra. A súly ingadozása ugyanis megváltoztathatja a hormonjaid egyensúlyát.

Mivel a hormonok irányítják a ciklusodat, előfordulhat, hogy a menstruációs áramlás vagy a ciklus hossza is eltérhet.

Ha súlycsökkenést tapasztaltál, az is okozhatja, hogy a menstruációd hígabbá, vizesebb állagúvá vált.