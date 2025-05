2027-ben ezek a szakmák megszűnnek – A mesterséges intelligencia átveszi a helyed!

A technológia – különösen a mesterséges intelligencia (AI/MI), az automatizálás és a robotika – rendkívül gyors fejlődésével egyre több hagyományos munkahely vagy munkakör szűnik meg. A Világgazdasági Fórum becslése szerint 2025-re akár 85 millió munkahely is megszűnhet világszerte az automatizálás miatt. És nemcsak a gyártás, összeszerelés és hasonló munkakörök a veszélyeztetettek, hanem az irodai munkák, adminisztratív feladatkörök vagy akár a könyvelés is.

A mesterséges intelligencia már 2027-től leválthatja bizonyos munkakörökben az embert

5 szakma, amit 2027-től a mesterséges intelligencia végez az ember helyett

Lássuk hát, mit mondanak a techóriások, hol cserélik le legelőször az embert a gépre!

1. Korrektorok és fordítók

Egy fordítónak, aki egy jogi dokumentumot fordít németről japánra, néha órákra van szüksége. A DeepL egy perc alatt megcsinálja. És elég jól csinálja. A mesterséges intelligencia napról napra tanul, ami azt jelenti, hogy 2027-re a vállalatoknál a standard fordítás automatizált lesz.

Mit jelent ez számodra?

Ha lektor, korrektor, olvasó szerkesztő vagy fordító vagy, készülj fel arra, hogy a UI Fordítás Minőségellenőr szerepébe lépj át, vagy arra, hogy több szabadidőd lesz.

Az Apple már kísérletezik a felhasználói kézikönyvek automatikus fordításával, míg a Microsoft olyan multimodális UI-modelleket épít, amelyek képesek lefordítani egy dokumentumot, értelmezni a kontextust és beállítani a hangszínt — emberi fordító segítsége nélkül.

2. Jogi és igazgatási asszisztensek

A jogi asszisztensek dokumentumokat szerkesztenek, jogszabályokat kutatnak és beadványokat állítanak össze az ügyvédek számára. Fontosnak hangzik, igaz? Nos, az olyan AI-rendszerek, mint a Harvey AI és a Casetext már most is önállóan és automatikusan készít jogi tervezeteket és ajánlásokat is generál.

Mit jelent ez számodra?

Ha a munkád jogi precedensek keresésével vagy tervezetek írásával jár, 2027-re valószínűleg már csak az lesz a dolgod, hogy felügyeld egy mesterséges intelligenciával működő rendszer működését. Ha szerencsés vagy.

A Microsoft kísérleti jelleggel már most is alkalmazza a belső jogi dokumentumokhoz használt AI-eszközét, amelynek köszönhetően 40 százalékkal kevesebb jogi asszisztensre van szüksége.

3. Diagnosztikai feladatokat ellátó IT-s munkatársak

Elromlott a nyomtató az irodában? Nem működik a Wi-Fi? Hívod a „szerelő srácot” az IT-ról. Még. Bár ma már vannak automatikus diagnosztikák, intelligens rendszerek és automatikus frissítések, amelyek egyre inkább emberi beavatkozás nélkül javítják a hibákat.