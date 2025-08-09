Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 9., szombat Emőd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Hans Christian Andersen

Andersen-mesék kvíze: te mennyire emlékszel ezekre a történetekre? Teszteld!

Hulton Archive - Print Collector
Hans Christian Andersen mese kvíz
Bába Dorottya
2025.08.09.
A legendás dán meseíró történetei bearanyozták gyerekkorunkat. Az Andersen-mesék időtlen klasszikusok, nézzük, te mennyire ismered ezeket.

Az egyik legtermékenyebb meseíró volt Hans Chrsitian Andersen, aki történeteivel nem csak a gyerekeket, de szüleiket is tanította. Az Andersen-meséket felnőttként is szívesen elővesszük, hisz morális tanulságai kortalanok. Most egy mesekvízzel emlékeztünk meg munkásságáról.

Elevenítsük fel gyerekkorunkat az Andersen-mesék kvízével.
Elevenítsük fel gyerekkorunkat az Andersen-mesék kvízével!
Forrás: ullstein bild

Gyötrelmes élet az Andersen-mesék mögött

Egy cipész fiaként látta meg a napvilágot Hans Christian Andersen, akinek édesapa halála után rengeteget kellett nélkülözni. Nehéz gyerekkora és a szegénység elől a mesék világába menekült, először az Ezeregyéjszaka meséi nyújtott neki menedéket. 14 évesen Koppenhágába ment, hogy színész legyen, ám hangja mutálni kezdett, így karrierje hamvába holt. Ott javasolták neki, hogy foglalkozzon az írással, melyet komolyan is vett, így VI. Frigyes dán király támogatásával beiratkozott egy gimnáziumba, majd főiskolára ment.

Andersen visszaemlékezései szerint ez volt élete legsötétebb időszaka, ugyanis egy tanáránál lakott, ahol rendszeresen verték.

Hányattatott életét a meséibe is belesszőtte, amelyek rendszerint szomorkás történetek, morális tanulságuk azonban felemelő. Gyerekkorunk megkerülhetetlen részei voltak a dán író meséi, most pedig itt a remek lehetőség, hogy teszteld, mennyire emlékszel Andersen legszebb meséire?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 A kis hableányhoz kétféle befejezést írt Andersen. Melyik verzió nem létezik?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Hogy hívták a két gyereket A hókirálynőben?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Milyen állathoz akarták feleségül adni Hüvelyk Pannát?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Milyen ünnepet ültek, amikor a Kis gyufaáruslány az utcán fagyoskodott?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Miért repült el a fülemüle az azonos c. mesében a kínai császár udvarából?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Hány derékalj alá tették a borsószemet a Borsószem hercegkisasszony meséjében?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Miből készült a Rendíthetetlen ólomkatona szerelme, a balett-táncos?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Ki vette észre a Császár új ruhájában, hogy a király meztelen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Hogyan végezte a Nagyravágyó tű?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Miért szegődött el a királyfi disznópásztornak A kiskondás c. mesében?

 

A meseolvasás 8 előnye: nem csak a gyerekeiddel, magaddal is jót teszel, ha elmerülsz a varázsukban

A mesék varázsa sokkal többet nyújt gyermekednek, mint hinnéd

A meseolvasás 8 előnye: nem csak a gyerekeiddel, magaddal is jót teszel, ha elmerülsz a varázsukban

Tudtad? Ez a 10 híresség szűzen halt meg

Vajon mi állhatott a döntésük mögött, miszerint egész életükben, senkivel nem létesítenek szexuális kapcsolatot?

Tudtad? Ez a 10 híresség szűzen halt meg

Újgenerációs mesekönyvek: jobbak, mint a régiek?

Újgenerációs mesekönyvek: jobbak, mint a régiek?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu