Andersen-mesék kvíze: te mennyire emlékszel ezekre a történetekre? Teszteld!

Az egyik legtermékenyebb meseíró volt Hans Chrsitian Andersen, aki történeteivel nem csak a gyerekeket, de szüleiket is tanította. Az Andersen-meséket felnőttként is szívesen elővesszük, hisz morális tanulságai kortalanok. Most egy mesekvízzel emlékeztünk meg munkásságáról.

Elevenítsük fel gyerekkorunkat az Andersen-mesék kvízével!

Forrás: ullstein bild

Gyötrelmes élet az Andersen-mesék mögött

Egy cipész fiaként látta meg a napvilágot Hans Christian Andersen, akinek édesapa halála után rengeteget kellett nélkülözni. Nehéz gyerekkora és a szegénység elől a mesék világába menekült, először az Ezeregyéjszaka meséi nyújtott neki menedéket. 14 évesen Koppenhágába ment, hogy színész legyen, ám hangja mutálni kezdett, így karrierje hamvába holt. Ott javasolták neki, hogy foglalkozzon az írással, melyet komolyan is vett, így VI. Frigyes dán király támogatásával beiratkozott egy gimnáziumba, majd főiskolára ment.

Andersen visszaemlékezései szerint ez volt élete legsötétebb időszaka, ugyanis egy tanáránál lakott, ahol rendszeresen verték.

Hányattatott életét a meséibe is belesszőtte, amelyek rendszerint szomorkás történetek, morális tanulságuk azonban felemelő. Gyerekkorunk megkerülhetetlen részei voltak a dán író meséi, most pedig itt a remek lehetőség, hogy teszteld, mennyire emlékszel Andersen legszebb meséire?