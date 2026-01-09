Madonna egy reklám kedvéért ismét ledobta a textilt - Videó

Erősen indul az év: Madonna a Dolce & Gabbana reklámjában ledobta magáról a textilt, hogy utána fiatal férfiakkal forgassák le a Szürke 50 árnyalatának nem korhatáros feldolgozását. Mutatjuk a popsztár fülledt felvételét.

Madonna egy reklám kedvéért újra levetkőzött

Forrás: Instagram

Madonna egy merész reklámfilm kedvéért dobta le a ruháit

A Page Six szúrta ki, hogy az énekesnő két fiatal és jóképű férfi társaságában promotálta a Dolce & Gabbana egyik új illatát. A felvételen fehérneműben és fűzőben is láthatjuk a 67 éves Madonnát, aki továbbra is kirobbanó formában van. A reklámfilm egyik pontján a férfiak megválnak az összes ruhadarabjuktól, a főszereplő pedig átható pillantásokkal konstatálta az elé táruló látványt. A reklám nem titkolja, hogy a Szürke ötven árnyalata című filmből merítette az ihletet, ugyanis néhány pillanatra láthatjuk azt az ikonikus jelenetet is, amikor ugyanúgy bekötik Madonna szemét, mint Anastasiáét a filmszériában.

Ha kíváncsiak vagytok Madonna „édeshármasára", akkor a vele készült reklámfilmet itt tudjátok megtekinteni: