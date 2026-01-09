Madonna egy reklám kedvéért ismét ledobta a textilt - Videó

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Komáromi Bence
2026.01.09.
A popdíva a Dolce & Gabbana új parfüm reklámjában két fiatal férfival bújt ágyba. Madonna a kisfilm miatt még a ruháitól is megszabadult. Mutatjuk a nem mindennapi felvételt.

Erősen indul az év: Madonna a Dolce & Gabbana reklámjában ledobta magáról a textilt, hogy utána fiatal férfiakkal forgassák le a Szürke 50 árnyalatának nem korhatáros feldolgozását. Mutatjuk a popsztár fülledt felvételét.

Madonna egy reklám kedvéért újra levetkőzött
Madonna egy reklám kedvéért újra levetkőzött
Forrás: Instagram

Madonna egy merész reklámfilm kedvéért dobta le a ruháit

A Page Six szúrta ki, hogy az énekesnő két fiatal és jóképű férfi társaságában promotálta a Dolce & Gabbana egyik új illatát. A felvételen fehérneműben és fűzőben is láthatjuk a 67 éves Madonnát, aki továbbra is kirobbanó formában van. A reklámfilm egyik pontján a férfiak megválnak az összes ruhadarabjuktól, a főszereplő pedig átható pillantásokkal konstatálta az elé táruló látványt. A reklám nem titkolja, hogy a Szürke ötven árnyalata című filmből merítette az ihletet, ugyanis néhány pillanatra láthatjuk azt az ikonikus jelenetet is, amikor ugyanúgy bekötik Madonna szemét, mint Anastasiáét a filmszériában.

Ha kíváncsiak vagytok Madonna „édeshármasára", akkor a vele készült reklámfilmet itt tudjátok megtekinteni:

Madonna a fia kedvéért 17 év után kibékült az exférjével - közös családi fotót is készítettek

A világsztár nemrég arról beszélt, hogy élete legnehezebb időszakát élte át, amikor az exférjével, Guy Ritchie-vel elváltak egymástól, majd gyermekelhelyezési perbe kezdtek.

Sztárok, akik belekóstoltak a mágia világába - Videó!

Halloween napján egy igencsak hátborzongató témát hoztunk nektek. Összegyűjtöttük azokat a hírességeket, akik nem csak hisznek benne, hanem használták is már a mágiát.

Madonna bevallotta: öngyilkos gondolatai voltak a válása után - Videó!

A világhírű díva kendőzetlen őszinteséggel beszélt élete legnehezebbi időszakáról. Madonna bevallotta, hogy még az öngyilkosságon is elgondolkozott, amikor a gyereke elhelyezéséért folyt a pereskedés.

 

