A „megfázás” szó évtizedek óta félrevezető – önmagában nem a hideg okozza a betegséget. Amit megfázásnak nevezünk, az valójában vírusos felső légúti fertőzés, amely több százféle kórokozótól származhat. A tél azonban tökéletes környezet a vírusok terjedéséhez: több időt töltünk zárt helyeken, közelebb egymáshoz, a fűtés kiszárítja a nyálkahártyát, és a szervezet a stressznek is jobban ki van téve, ami gyengítheti az immunvédekezést. Így nem maga a hideg, hanem az életmódbeli körülmények miatt nő meg a fertőzések száma.

Nem a hideg betegít meg – akkor mégis mi?

A téli hónapokban a vírusok sokkal könnyebben terjednek. Zárt terekben hosszabb ideig a levegőben maradnak, a közösségi terekben (munkahely, tömegközlekedés, óvoda, iskola) gyorsan cserélnek gazdát. A hideg és a test lehűlése nem okoz betegséget, de miatta csökken a nyálkahártya vérkeringése, így a szervezet védekező mechanizmusa kevésbé hatékony. Éppen ezért van az, hogy egy fárasztó nap, kevés alvás vagy stresszes időszak után sokkal könnyebben „elkapunk valamit”.

Hogyan gyógyítsuk a megfázást?

A legtöbb felső légúti fertőzés magától gyógyul, de fontos, hogyan támogatjuk közben a szervezetet. A túlzott gyógyszerszedés helyett érdemes próbálkoznunk a következőkkel:

– Pihenés: a szervezet így tud küzdeni a vírusok ellen.

– Meleg italok, levesek: enyhítik a torokfájást, javítják a közérzetet.

– Sóoldatos orrcsepp vagy orrspray, párologtatás: segíti az orrjáratok tisztítását, csökkenti az irritációt.

– Lázcsillapító és fájdalomcsillapító: szükség esetén, de a hőemelkedés a gyógyulás része.

– Vitaminok: a D-vitamin és a C-vitamin támogathatja az immunrendszert, de önmagukban nem gyógyítanak.

Mikor kell mindenképp orvoshoz fordulni?

A megfázás szövődményei ritkák, de vannak jelek, amelyeknél nem szabad késlekedni:

– 3–4 napnál tovább nem csillapodó magas láz

– nehézlégzés, fulladásérzés

– erős, egyoldali arcüregfájdalom

– fülfájás, folyadékszivárgás a fülből

– zöldes, bűzös köpet

– kisgyermeknél vagy idős, krónikus beteg embernél gyors romlás