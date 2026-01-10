Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Sokan automatikusan a hideget hibáztatják, ha kitör rajtuk a megfázás, pedig a valódi okok jóval összetettebbek. A legyengült immunrendszer, a zárt terekben terjedő vírusok és a téli stressz együtt könnyen vezetnek felső légúti panaszokhoz. De mikor elég az otthoni kezelés, és mikor kell feltétlenül orvoshoz fordulni?

A „megfázás” szó évtizedek óta félrevezető – önmagában nem a hideg okozza a betegséget. Amit megfázásnak nevezünk, az valójában vírusos felső légúti fertőzés, amely több százféle kórokozótól származhat. A tél azonban tökéletes környezet a vírusok terjedéséhez: több időt töltünk zárt helyeken, közelebb egymáshoz, a fűtés kiszárítja a nyálkahártyát, és a szervezet a stressznek is jobban ki van téve, ami gyengítheti az immunvédekezést. Így nem maga a hideg, hanem az életmódbeli körülmények miatt nő meg a fertőzések száma.

Télen könnyebben betegszünk meg, de nem a hideg a hibás
Nem a hideg betegít meg – akkor mégis mi?

A téli hónapokban a vírusok sokkal könnyebben terjednek. Zárt terekben hosszabb ideig a levegőben maradnak, a közösségi terekben (munkahely, tömegközlekedés, óvoda, iskola) gyorsan cserélnek gazdát. A hideg és a test lehűlése nem okoz betegséget, de miatta csökken a nyálkahártya vérkeringése, így a szervezet védekező mechanizmusa kevésbé hatékony. Éppen ezért van az, hogy egy fárasztó nap, kevés alvás vagy stresszes időszak után sokkal könnyebben „elkapunk valamit”.

Hogyan gyógyítsuk a megfázást?

A legtöbb felső légúti fertőzés magától gyógyul, de fontos, hogyan támogatjuk közben a szervezetet. A túlzott gyógyszerszedés helyett érdemes próbálkoznunk a következőkkel:

– Pihenés: a szervezet így tud küzdeni a vírusok ellen.
– Meleg italok, levesek: enyhítik a torokfájást, javítják a közérzetet.
– Sóoldatos orrcsepp vagy orrspray, párologtatás: segíti az orrjáratok tisztítását, csökkenti az irritációt.
– Lázcsillapító és fájdalomcsillapító: szükség esetén, de a hőemelkedés a gyógyulás része.
– Vitaminok: a D-vitamin és a C-vitamin támogathatja az immunrendszert, de önmagukban nem gyógyítanak.

Mikor kell mindenképp orvoshoz fordulni?

A megfázás szövődményei ritkák, de vannak jelek, amelyeknél nem szabad késlekedni:

– 3–4 napnál tovább nem csillapodó magas láz
– nehézlégzés, fulladásérzés
– erős, egyoldali arcüregfájdalom
– fülfájás, folyadékszivárgás a fülből
– zöldes, bűzös köpet
– kisgyermeknél vagy idős, krónikus beteg embernél gyors romlás

Ha az enyhébb tünetek tíz napnál tovább fennállnak, szintén indokolt az orvosi vizsgálat.

