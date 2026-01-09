Hahó, hercegné te vagy az? Katalin-imposztor járja a nagyvilágot

Vannak, akik influenszerek akarnak lenni. Mások színészek, modellek vagy realitysztárok. Heidi Agan viszont egyszerűen csak hasonlít Katalin hercegnére és ebből olyan karriert épített, amiről sokan csak álmodnak.

Heidi Agan, mint Katalin hercegné.

Forrás: Getty Images North America

Katalin hercegné hasonmásának karrierje: így lett Heidi Aganból világsztárimposztor Ki Heidi Agan, és hogyan lett „főállású” Katalin hercegné-hasonmás?

Hogyan lehet megélni abból, hogy valaki kísértetiesen hasonlít egy világhírű nőre?

Miért lett a valódi Katalin hercegné csak háttérfigura ebben a furcsa, modern mesében?

Heidi egy átlagos brit nőként élte az életét egészen addig, amíg környezete fel nem hívta rá a figyelmét: „Te tudod, hogy úgy nézel ki, mint Vilmos herceg felesége?” Eleinte csak nevetett rajta. Aztán jöttek az első fotók, az első megállítások az utcán, majd a felismerés: ez nem véletlen, ez talán egy lehetőség.

Ma Heidi Agan „főállásban Katalin hercegné hasonmása”. Elmondása szerint, rendezvényekre hívják, céges eseményeken jelenik meg, fotózásokon vesz részt, sőt, olyan helyzetekbe is gyakran kerül, ahol az emberek tényleg azt hiszik, a valódi hercegnével találkoztak. Nem parókában, nem túlzó sminkkel, egyszerűen azért, mert az arcvonásai, a mosolya és a megjelenése döbbenetesen emlékeztet a walesi hercegnére.

És igen, ebből él. Nagyon is konkrétan.

Miközben a valódi Katalin hercegné a királyi család terheit cipeli – családfakutatások, nyilvános szereplések, online támadások és a rá nehezedő folyamatos figyelem közepette –, addig Heidi ennek egy különös, földhözragadtabb verzióját tapasztalja meg. Nincs testőrség, nincs palota, de van kamera, kíváncsi tekintet és folyamatos összehasonlítás. Szóval többnyire csak a fun szeletet kapta.

Heidi bevallása szerint úgy él, akár csak a hercegné.

Forrás: Getty Images

Heidi viszont úgy nyilatkozott, hogy „nem akar hercegné lenni”, hanem ő valójában csak egyfajta szolgáltatást nyújt, amivel „talán Katalin válláról is levehet egy kicsi terhet”. Hogy mégis ezt hogyan képzeli, az a számunkra is rejtély, viszont a munkamorálja kecsegtető.

A brit sajtó máshogy vélekedik

A keménykalapos brit sajtót azért ennyire nem mozgatta meg az imposztor megjelenése, szerintük „a hölgy a nevetség tárgyává teszi magát.” Szerintük a királyi család nem vicc téma. Lehet azért is gondolják így, mert elég drámai anyaguk van az uralkodókról - Katalin meditációs gyógyulása, a Vilmossal való közös hobbijaik vagy csupán a Harryvel tartó folyamatos viszályuk.