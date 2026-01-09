Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hahó, hercegné te vagy az? Katalin-imposztor járja a nagyvilágot

hasonmás királyi család Katalin hercegné
Hajdu Viktória
2026.01.09.
Mi történik akkor, ha az arcod teljesen olyan, mint a világ egyik leghíresebb hercegnéjének? Heidi Agan, Katalin hercegné hasonmásának története erre ad választ.

Vannak, akik influenszerek akarnak lenni. Mások színészek, modellek vagy realitysztárok. Heidi Agan viszont egyszerűen csak hasonlít Katalin hercegnére és ebből olyan karriert épített, amiről sokan csak álmodnak.

 Heidi Agan, mint Katalin hercegné. 
Katalin hercegné hasonmásának karrierje: így lett Heidi Aganból világsztárimposztor

  • Ki Heidi Agan, és hogyan lett „főállású” Katalin hercegné-hasonmás?
  • Hogyan lehet megélni abból, hogy valaki kísértetiesen hasonlít egy világhírű nőre?
  • Miért lett a valódi Katalin hercegné csak háttérfigura ebben a furcsa, modern mesében?

Heidi egy átlagos brit nőként élte az életét egészen addig, amíg környezete fel nem hívta rá a figyelmét: „Te tudod, hogy úgy nézel ki, mint Vilmos herceg felesége?” Eleinte csak nevetett rajta. Aztán jöttek az első fotók, az első megállítások az utcán, majd a felismerés: ez nem véletlen, ez talán egy lehetőség.

Ma Heidi Agan „főállásban Katalin hercegné hasonmása”. Elmondása szerint, rendezvényekre hívják, céges eseményeken jelenik meg, fotózásokon vesz részt, sőt, olyan helyzetekbe is gyakran kerül, ahol az emberek tényleg azt hiszik, a valódi hercegnével találkoztak. Nem parókában, nem túlzó sminkkel, egyszerűen azért, mert az arcvonásai, a mosolya és a megjelenése döbbenetesen emlékeztet a walesi hercegnére.

És igen, ebből él. Nagyon is konkrétan.

Miközben a valódi Katalin hercegné a királyi család terheit cipeli – családfakutatások, nyilvános szereplések, online támadások és a rá nehezedő folyamatos figyelem közepette –, addig Heidi ennek egy különös, földhözragadtabb verzióját tapasztalja meg. Nincs testőrség, nincs palota, de van kamera, kíváncsi tekintet és folyamatos összehasonlítás. Szóval többnyire csak a fun szeletet kapta. 

NEW YORK, NY - OCTOBER 05: Catherine, Duchess of Cambridge look-alike Heidi Agan, a 32-year-old mom from Corby, Northamptonshire, England visits ABC's "Good Morning America" at ABC Studios on October 5, 2012 in New York City. (Photo by Slaven Vlasic/Getty Images)
Heidi bevallása szerint úgy él, akár csak a hercegné. 
Heidi viszont úgy nyilatkozott, hogy „nem akar hercegné lenni”, hanem ő valójában csak egyfajta szolgáltatást nyújt, amivel „talán Katalin válláról is levehet egy kicsi terhet”. Hogy mégis ezt hogyan képzeli, az a számunkra is rejtély, viszont a munkamorálja kecsegtető.

A brit sajtó máshogy vélekedik

A keménykalapos brit sajtót azért ennyire nem mozgatta meg az imposztor megjelenése, szerintük „a hölgy a nevetség tárgyává teszi magát.” Szerintük a királyi család nem vicc téma. Lehet azért is gondolják így, mert elég drámai anyaguk van az uralkodókról - Katalin meditációs gyógyulása, a Vilmossal való közös hobbijaik vagy csupán a Harryvel tartó folyamatos viszályuk.

Ez nem mese, nem botrány, nem összeesküvés. Ez egy modern karrierút – kicsit furcsa, kicsit szürreális, de nagyon is valós.

Ezek is érdekelhetnek:

Katalin hercegné királyi manikűrje lesz a január sztárja

Januárban nem a smink, hanem a körmök veszik át a reflektorfényt. Katalin hercegné új manikűrje trendet teremtett. Mutatjuk az inspirácókat!

Minden szem Saroltára szegeződött: Katalin hercegné legendás kabátja kelt új életre

A tízéves kislány a család hagyományos sandringhami karácsonyi sétáján nemcsak jelenlétével, hanem öltözékével is figyelmet keltett. Sarolta hercegnő egy olyan kabátban jelent meg, amely tudatos utalás volt Katalin hercegné egyik legkorábbi, történelmi jelentőségű királyi megjelenésére.

Királyi elismerésben részesült Vilmos és Katalin gyermekeinek dadája

Ezüst fokozatú Királyi Viktória Érmet kapott Maria Teresa Turrion Borrallo, aki több mint egy évtizede szolgálja a brit királyi családot. A dada máig fontos szerepet játszik György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg mindennapjaiban.

 

