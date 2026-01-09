Családi viszály újratöltve: minden, amit tudnod kell a Holly Ramsay esküvőjén kirobbant botrányról - Videó

Amennyiben nem hallottál még a Ramsay és a Peaty család között húzódó viszályról, akkor engedd meg, hogy elmondjuk neked, hogy mi történt Holly Ramsay esküvőjén, és miért döntött úgy Adam Peaty, hogy a saját családja helyett Gordon Ramsay társaságát választja a legénybúcsúján.

Gordon Ramsay lánya, Holly Ramsay december 27-én fogadott örök hűséget a kedvesének, Adam Peatynek

Éles ellentét húzódik Holly Ramsay és a férje családja között

Korábbi cikkeinkben beszámoltunk arról, hogy Adam Peaty családtagjainak nagy része nem kapott meghívást az esküvőre. Ezzel szemben a Ramsay család - élén a világhírű mesterszakáccsal - teljes létszámban volt jelen és hangoztatták is, hogy mennyire büszkék rá, hogy az olimpikon személyében új családtagot üdvözölhetnek köreikben. Később kiderült, hogy ez csak a jéghegy csúcsa volt és már hónapok óta gyűrűzött a családi botrány, amelynek részleteit az alábbi Tiktok-videóban tudjátok meghallgatni: