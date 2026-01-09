Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Családi viszály újratöltve: minden, amit tudnod kell a Holly Ramsay esküvőjén kirobbant botrányról - Videó

konfliktus Adam Peaty családi viszály Gordon Ramsay
Komáromi Bence
2026.01.09.
Az elmúlt hetekben tele volt a sajtó a Ramsay és a Peaty család konfliktusával. Gordon Ramsay lánya, Holly Ramsay esküvője csak olaj volt a tűzre, majd kitört a nyilvános szócsata a felek között.

Amennyiben nem hallottál még a Ramsay és a Peaty család között húzódó viszályról, akkor engedd meg, hogy elmondjuk neked, hogy mi történt Holly Ramsay esküvőjén, és miért döntött úgy Adam Peaty, hogy a saját családja helyett Gordon Ramsay társaságát választja a legénybúcsúján.

Gordon Ramsay lánya, Holly Ramsay december 27-én fogadott örök hűséget a kedvesének, Adam Peatynek
Forrás: Getty Images Europe

Éles ellentét húzódik Holly Ramsay és a férje családja között

Korábbi cikkeinkben beszámoltunk arról, hogy Adam Peaty családtagjainak nagy része nem kapott meghívást az esküvőre. Ezzel szemben a Ramsay család - élén a világhírű mesterszakáccsal - teljes létszámban volt jelen és hangoztatták is, hogy mennyire büszkék rá, hogy az olimpikon személyében új családtagot üdvözölhetnek köreikben. Később kiderült, hogy ez csak a jéghegy csúcsa volt és már hónapok óta gyűrűzött a családi botrány, amelynek részleteit az alábbi Tiktok-videóban tudjátok meghallgatni:

@life.hu_official

Óriási a botrány Gordon Ramsay családja körül! A sztárséf vállalhatatlanul viselkedett lánya esküvőjén. #life #gordonramsay #hollyramsay #hollyramsaywedding #adampeaty

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Folytatódik a családi viszály: Gordon Ramsay nyilvánosan üzent a veje családjának

Már eltelt egy hét Holly Ramsay és Adam Peaty nagy napja óta, de továbbra sem nyugodtak meg a kedélyek. A fiatal olimpikon családja vérig sértődött, miután nem hívták meg őket az esküvőre.

