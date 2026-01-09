Katalin hercegné divatpillanatai, amelyekkel megszegte a brit királyi család etikettjét

Katalin hercegné a jelenlegi brit királyi család egyik kedvenc tagja lett. Az öltözködésével, szépségápolási szokásaival, sminkelési tippjeivel mindig trendet teremt. Katalin korunk egyik legmeghatározóbb személyisége, és öltözékeivel mindig üzenetet közvetít. Hiába a tökéletesség, azért ő sem tévedhetetlen. Nézd meg, hogyan szegte meg a szabályokat az évek során!

Katalin hercegné szabályt szegő divatpillanatai.

Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné szabályt szegő divatpillanatai A brit királyi család etikettje nagyon szigorú az öltözködésben is.

Katalin Diana hercegné nyomdokaiba lépve lázadt egyes szabályok ellen.

Mutatjuk azt az 5 alkalmat, amikor Katalin szembe ment a protokollal.

A brit királyi család protokollja

Diana hercegné gyakran lázadt a palota ellen, és ez az öltözködésében is megnyilvánult. Mint tudjuk Katalin hercegné gyakran üzen gondosan megtervezett outfitjeivel. Számunkra egy-egy ékszer vagy ruhadarab csak divatbakinak, vagy véletlenszerű választásnak tűnik, pedig komoly háttérgondolat van mögöttük. Katalin a királyi család ékszereit is stratégiai gonddal válogatja ki.

5 szabályszegő divatpillanat Katalin hercegnétől

III. Károly király koronázása

III. Károly király koronázásán Katalin hercegné eltért a királyi protokolltól, amikor úgy döntött, nem visel tiarát. Ehelyett egy csillogó fejfedőt húzott, amelyet az Alexander McQueen divatház készített. Ez a választás különösen feltűnő volt, mivel ez volt az első brit koronázás 70 év után, ahol a királyi személyek általában koronát vagy tiarát viseltek. A hercegnő számára divatos döntés volt, hogy nem viseli a kijelölt fejdíszt. Ez azt mutatta, hogy szabadabban akarja kifejezni magát, eltérően a régi hagyományoktól.

Katalin hercegné Károly király koronázásán.

Forrás: profimedia

Trendi messy bun frizura

2023 szeptemberében Katalin megszegte a királyi hajprotokollt azzal, hogy nyilvánosan jelent meg egy laza "rendezetlen konttyal". A messy bun frizurát az olyan kontyokra szokták használni, amelyek kicsit lazábbak, kuszábbak és hétköznapibbak. Bár néhányan dicsérték modern stílusát, sok királyi kritikus hamar rámutatott a látszólagos kettős mércére azzal, hogy Meghan Markle-t hasonló frizurák miatt bírálták hosszú éveken át.