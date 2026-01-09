Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 9., péntek Marcell

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
etikett

Katalin hercegné divatpillanatai, amelyekkel megszegte a brit királyi család etikettjét

Getty Images Europe - WPA Pool
etikett brit királyi család Katalin hercegné
Diana hercegné lázadó nyomdokaiba lépett Katalin. Összegyűjtöttük azt az 5 alkalmat, amikor Katalin hercegné megszegte a brit királyi család öltözködési etikettjeit. Nézd meg a rendhagyó divatpillanatokat!

Katalin hercegné a jelenlegi brit királyi család egyik kedvenc tagja lett. Az öltözködésével, szépségápolási szokásaival, sminkelési tippjeivel mindig trendet teremt. Katalin korunk egyik legmeghatározóbb személyisége, és öltözékeivel mindig üzenetet közvetít. Hiába a tökéletesség, azért ő sem tévedhetetlen. Nézd meg, hogyan szegte meg a szabályokat az évek során!

katalin hercegné divat
Katalin hercegné szabályt szegő divatpillanatai.
Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné szabályt szegő divatpillanatai

  • A brit királyi család etikettje nagyon szigorú az öltözködésben is.
  • Katalin Diana hercegné nyomdokaiba lépve lázadt egyes szabályok ellen.
  • Mutatjuk azt az 5 alkalmat, amikor Katalin szembe ment a protokollal. 

A brit királyi család protokollja

Diana hercegné gyakran lázadt a palota ellen, és ez az öltözködésében is megnyilvánult. Mint tudjuk Katalin hercegné gyakran üzen gondosan megtervezett outfitjeivel. Számunkra egy-egy ékszer vagy ruhadarab csak divatbakinak, vagy véletlenszerű választásnak tűnik, pedig komoly háttérgondolat van mögöttük. Katalin a királyi család ékszereit is stratégiai gonddal válogatja ki. 

5 szabályszegő divatpillanat Katalin hercegnétől

 III. Károly király koronázása

III. Károly király koronázásán Katalin hercegné eltért a királyi protokolltól, amikor úgy döntött, nem visel tiarát. Ehelyett egy csillogó fejfedőt húzott, amelyet az Alexander McQueen divatház készített. Ez a választás különösen feltűnő volt, mivel ez volt az első brit koronázás 70 év után, ahol a királyi személyek általában koronát vagy tiarát viseltek. A hercegnő számára divatos döntés volt, hogy nem viseli a kijelölt fejdíszt. Ez azt mutatta, hogy szabadabban akarja kifejezni magát, eltérően a régi hagyományoktól.

katalin hercegné és vilmos herceg
Katalin hercegné Károly király koronázásán.
Forrás: profimedia

Trendi messy bun frizura

2023 szeptemberében Katalin megszegte a királyi hajprotokollt azzal, hogy nyilvánosan jelent meg egy laza "rendezetlen konttyal". A messy bun frizurát az olyan kontyokra szokták használni, amelyek kicsit lazábbak, kuszábbak és hétköznapibbak. Bár néhányan dicsérték modern stílusát, sok királyi kritikus hamar rámutatott a látszólagos kettős mércére azzal, hogy Meghan Markle-t hasonló frizurák miatt bírálták hosszú éveken át.

katalin hercegné frizura
Katalin hercegné messy bun frizurája.
Forrás: profimedia

Élénk piros körmök

Katalin walesi hercegné nagy feltűnést keltett, amikor élénkpiros körömlakkot viselt egy húsvéti eseményen 2023-ban. Bár nincs szabály a merész körömszínek ellen, a királyi család tagjai mindig visszafogottabb dizájnokat és színeket választanak. A piros köröm nagyon sok kritikát kapott, és azóta Katalin csak nude, hússzínű és rózsaszín körmöket viselt. 

katalin hercegné körme
Katalin hercegné élénk vörös körömmel.
Forrás: GettyImages

Meztelen lábak

2023-ban Katalin Yoon Suk Yeol dél-koreai elnök üdvözlésére egy élénk vörös ruhában jelent meg, amely szabadon hagyta a lábszárait, és harisnyát sem viselt. A királyi öltözködési protokoll szerint ez komoly hiba, hiszen egy hivatalos, diplomáciai eseményen jelent meg meztelen lábakkal. 

katalin hercegné öltözködése
Katalin hercegné szabályszegő ruhája.
Forrás: profimedia

Feketét viselt és nem gyászidőszakban

Közismert, hogy a fekete a gyász színe, és a királyi család évszázadok óta követte ezt a hagyományt. A The Express szerint a családnak van egy protokollja, amely előírja, hogy fekete ruhát kell magukkal hordaniuk utazáskor, ha egy utolsó pillanatos temetésre kellene megjelenniük. Ezt szem előtt tartva nagyon ritka, hogy egy királyi családtag fekete ruhát viseljen más körülmények között. Katalin ruhaválasztásaival többször is megszegte ezt, de a legnagyobb kritikát a 2011-es The Sun Military Awardson viselt Alexander McQueen ruhája kapta.

katalin hercegné ruha
Katalin hercegné fekete ruhában.
Forrás: profimedia

Tekintsd meg további Katalin hercegnés cikkeinket is:

Minden, amit tudnod kell Katalin hercegné 100 éves gyémántkarkötőjéről

Katalin hercegné egy eseményen nemrég egy ritkán látott családi ékszert viselt a kezén: Teck Mária királyné átalakított gyémántnyakláncát. Tudj meg mindent a legendás ékszerről!

Katalin hercegné királyi manikűrje lesz a január sztárja

Januárban nem a smink, hanem a körmök veszik át a reflektorfényt. Katalin hercegné új manikűrje trendet teremtett. Mutatjuk az inspirácókat!

Ezt a csizmát már soha nem viselné Katalin hercegné

Katalin hercegné ruhái és öltözködési stílusa legendásak világszerte. Most megmutatjuk, melyik téli csizmát száműzte ruhatárásból a brit királyi család leghíresebb hercegnéje.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu