Katalin hercegné divatpillanatai, amelyekkel megszegte a brit királyi család etikettjét

Katalin hercegné a jelenlegi brit királyi család egyik kedvenc tagja lett. Az öltözködésével, szépségápolási szokásaival, sminkelési tippjeivel mindig trendet teremt. Katalin korunk egyik legmeghatározóbb személyisége, és öltözékeivel mindig üzenetet közvetít. Hiába a tökéletesség, azért ő sem tévedhetetlen. Nézd meg, hogyan szegte meg a szabályokat az évek során!
Katalin hercegné szabályt szegő divatpillanatai
- A brit királyi család etikettje nagyon szigorú az öltözködésben is.
- Katalin Diana hercegné nyomdokaiba lépve lázadt egyes szabályok ellen.
- Mutatjuk azt az 5 alkalmat, amikor Katalin szembe ment a protokollal.
A brit királyi család protokollja
Diana hercegné gyakran lázadt a palota ellen, és ez az öltözködésében is megnyilvánult. Mint tudjuk Katalin hercegné gyakran üzen gondosan megtervezett outfitjeivel. Számunkra egy-egy ékszer vagy ruhadarab csak divatbakinak, vagy véletlenszerű választásnak tűnik, pedig komoly háttérgondolat van mögöttük. Katalin a királyi család ékszereit is stratégiai gonddal válogatja ki.
5 szabályszegő divatpillanat Katalin hercegnétől
III. Károly király koronázása
III. Károly király koronázásán Katalin hercegné eltért a királyi protokolltól, amikor úgy döntött, nem visel tiarát. Ehelyett egy csillogó fejfedőt húzott, amelyet az Alexander McQueen divatház készített. Ez a választás különösen feltűnő volt, mivel ez volt az első brit koronázás 70 év után, ahol a királyi személyek általában koronát vagy tiarát viseltek. A hercegnő számára divatos döntés volt, hogy nem viseli a kijelölt fejdíszt. Ez azt mutatta, hogy szabadabban akarja kifejezni magát, eltérően a régi hagyományoktól.
Trendi messy bun frizura
2023 szeptemberében Katalin megszegte a királyi hajprotokollt azzal, hogy nyilvánosan jelent meg egy laza "rendezetlen konttyal". A messy bun frizurát az olyan kontyokra szokták használni, amelyek kicsit lazábbak, kuszábbak és hétköznapibbak. Bár néhányan dicsérték modern stílusát, sok királyi kritikus hamar rámutatott a látszólagos kettős mércére azzal, hogy Meghan Markle-t hasonló frizurák miatt bírálták hosszú éveken át.
Élénk piros körmök
Katalin walesi hercegné nagy feltűnést keltett, amikor élénkpiros körömlakkot viselt egy húsvéti eseményen 2023-ban. Bár nincs szabály a merész körömszínek ellen, a királyi család tagjai mindig visszafogottabb dizájnokat és színeket választanak. A piros köröm nagyon sok kritikát kapott, és azóta Katalin csak nude, hússzínű és rózsaszín körmöket viselt.
Meztelen lábak
2023-ban Katalin Yoon Suk Yeol dél-koreai elnök üdvözlésére egy élénk vörös ruhában jelent meg, amely szabadon hagyta a lábszárait, és harisnyát sem viselt. A királyi öltözködési protokoll szerint ez komoly hiba, hiszen egy hivatalos, diplomáciai eseményen jelent meg meztelen lábakkal.
Feketét viselt és nem gyászidőszakban
Közismert, hogy a fekete a gyász színe, és a királyi család évszázadok óta követte ezt a hagyományt. A The Express szerint a családnak van egy protokollja, amely előírja, hogy fekete ruhát kell magukkal hordaniuk utazáskor, ha egy utolsó pillanatos temetésre kellene megjelenniük. Ezt szem előtt tartva nagyon ritka, hogy egy királyi családtag fekete ruhát viseljen más körülmények között. Katalin ruhaválasztásaival többször is megszegte ezt, de a legnagyobb kritikát a 2011-es The Sun Military Awardson viselt Alexander McQueen ruhája kapta.
