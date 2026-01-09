A Netflix új filmje bebizonyítja: a legjobb szerelmek barátságból születnek – Itt a Nyáron a párom

Van az a téli este, amikor túlhideg van a bulizáshoz és csak valami szívmelengetőre vágyik az ember. Ilyenkor jön jól egy olyan film, ami nem akar világot megváltani, csak finoman odasúgja: „hé, ez akár rólunk is szólhatna.” A Nyáron a párom (People We Meet on Vacation) pontosan ilyen.
Netflix-romkom: barátságból szerelem, csípős szósszal leöntve – Itt a Nyáron a párom
- Egy nyári romkom, ami nem a tökéletes randikról, hanem a maszatos burritókról szól.
- Barátságból szerelem, road trip-hangulat, finoman kifordított romantikus klisék.
- Ideális „páros program”: könnyed, vicces, de meglepően őszinte.
A történet Alex (Tom Blyth) és Poppy (Emily Bader) megismerkedésével indul, akik főiskolásként teljesen véletlenül sodródnak egymás mellé. Már az első közös utazásuk is megmutatja, mennyire nem egyformák: Alex szabálykövető, óvatos, kissé feszült figura, míg Poppy harsány, impulzív, és láthatóan élvezi az élet káoszát. Ő az, aki gondolkodás nélkül beleharap a túlcsorduló burritóba − ami nem mellesleg Taylor Swift kedvence is −, miközben Alex retteg attól, hogy mindent össze fog kenni.
És valahol itt kezdődik minden.
A film szerkezete különleges
Nem egyetlen nyarat mutat meg, hanem hosszú évek nyári utazásain keresztül követi végig a kapcsolatukat. Minden évben együtt mennek el nyaralni – hol barátként, hol kicsit többként, hol épp fájdalmas távolságban egymástól. A néző pedig részese lehet annak, hogy hogyan változnak, hogyan nőnek fel, és hogyan tolódnak el a határok barátság és szerelem között.
Poppy az a karakter, aki látszólag mindent könnyedén vesz, de idővel kiderül, hogy a szabadsága mögött rengeteg bizonytalanság és félelem húzódik meg a háttérben.
Valamint meg kell jegyezni, hogy Poppy párját az Emily Párizsban sorozatból jól ismert Lucien Laviscount játssza − már csak ezért is érdemes ránézni.
Másik főszereplő, Alex pedig a kontrollmániás külső alatt egy mélyen romantikus férfi, aki stabilitásra és igazi kapcsolatra vágyik – csak épp nem tudja, hogyan engedje el magát. Kettejük dinamikája egyszerre vicces és feszültséggel teli, tele kimondatlan mondatokkal és „mi lett volna, ha” pillanatokkal.
A film egyik legnagyobb erőssége, hogy nem idealizálja a szerelmet. Megmutatja, milyen az, amikor rossz időben jönnek a jó érzések, amikor az egyik már továbblépne, a másik pedig épp akkor ébred rá, mit veszít el. Ez az érzelmi hullámzás teszi igazán emberivé a történetet – és ezért olyan könnyű magunkra ismerni benne.
A film január 9-én érkezik a Netflixre.
