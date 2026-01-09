Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 9., péntek Marcell

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
filmajánló

A Netflix új filmje bebizonyítja: a legjobb szerelmek barátságból születnek – Itt a Nyáron a párom

Profimedia -
filmajánló romantikus vígjáték Netflix
Hajdu Viktória
2026.01.09.
Mi történik, ha nem első pillantásra, hanem első burritóra születik meg a nagy szerelem? A Nyáron a párom pontosan erre a kérdésre adja meg a választ.

Van az a téli este, amikor túlhideg van a bulizáshoz és csak valami szívmelengetőre vágyik az ember. Ilyenkor jön jól egy olyan film, ami nem akar világot megváltani, csak finoman odasúgja: „hé, ez akár rólunk is szólhatna.” A Nyáron a párom (People We Meet on Vacation) pontosan ilyen.

A Nyáron a párom című Netflix-film egyik jelenete: Alex és Poppy az utcán.
A Nyáron a párom január 9-én érkezik a Netflixre. 
Forrás: Profimedia

Netflix-romkom: barátságból szerelem, csípős szósszal leöntve – Itt a Nyáron a párom 

  • Egy nyári romkom, ami nem a tökéletes randikról, hanem a maszatos burritókról szól.
  • Barátságból szerelem, road trip-hangulat, finoman kifordított romantikus klisék.
  • Ideális „páros program”: könnyed, vicces, de meglepően őszinte.

A történet Alex (Tom Blyth) és Poppy (Emily Bader) megismerkedésével indul, akik főiskolásként teljesen véletlenül sodródnak egymás mellé. Már az első közös utazásuk is megmutatja, mennyire nem egyformák: Alex szabálykövető, óvatos, kissé feszült figura, míg Poppy harsány, impulzív, és láthatóan élvezi az élet káoszát. Ő az, aki gondolkodás nélkül beleharap a túlcsorduló burritóba − ami nem mellesleg Taylor Swift kedvence is −, miközben Alex retteg attól, hogy mindent össze fog kenni. 

És valahol itt kezdődik minden.

A film szerkezete különleges

Nem egyetlen nyarat mutat meg, hanem hosszú évek nyári utazásain keresztül követi végig a kapcsolatukat. Minden évben együtt mennek el nyaralni – hol barátként, hol kicsit többként, hol épp fájdalmas távolságban egymástól. A néző pedig részese lehet annak, hogy hogyan változnak, hogyan nőnek fel, és hogyan tolódnak el a határok barátság és szerelem között.

Poppy az a karakter, aki látszólag mindent könnyedén vesz, de idővel kiderül, hogy a szabadsága mögött rengeteg bizonytalanság és félelem húzódik meg a háttérben. 

Valamint meg kell jegyezni, hogy Poppy párját az Emily Párizsban sorozatból jól ismert Lucien Laviscount játssza − már csak ezért is érdemes ránézni. 

Másik főszereplő, Alex pedig a kontrollmániás külső alatt egy mélyen romantikus férfi, aki stabilitásra és igazi kapcsolatra vágyik – csak épp nem tudja, hogyan engedje el magát. Kettejük dinamikája egyszerre vicces és feszültséggel teli, tele kimondatlan mondatokkal és „mi lett volna, ha” pillanatokkal.

A film egyik legnagyobb erőssége, hogy nem idealizálja a szerelmet. Megmutatja, milyen az, amikor rossz időben jönnek a jó érzések, amikor az egyik már továbblépne, a másik pedig épp akkor ébred rá, mit veszít el. Ez az érzelmi hullámzás teszi igazán emberivé a történetet – és ezért olyan könnyű magunkra ismerni benne.

A film január 9-én érkezik a Netflixre. 

Ezek is érdekelhetnek:

Nincs, aki felmelegítsen a kanapén? Ezekkel a filmekkel felforrósíthatod a hangulatodat

A kinti mínuszokat nem tudod befolyásolni, de a hangulatodat igen. Filmajánlónkban például csupa kifejezetten forró alkotásra lelhetsz.

Mi már tudjuk! Ők nyerik az idei Golden Globe-ot!

Hollywood legfényesebb estéje újra itt van, és mi nem bírtuk ki, odaadtuk az esélylatolgatást a mesterséges intelligenciának! Vajon tényleg a Frankenstein vagy az Egyik csata a másik után visz el mindent a Golden Globe-on?

Havazás a nappalidban: 4 film, amiben a hó a legnagyobb ellenség

Ha elmenekülnél egy kicsit a kinti havazás és csípős hideg elől, irány a kanapé! Filmajánlókban azonban csupa olyan alkotást találsz, amikhez nem biztos, hogy elég lesz egy réteg takaró.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu